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2020台灣創新技術博覽會 葡萄王生技奪2金1銅

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

2020台灣創新技術博覽會（TIE）於9月24日至9月26日舉行，本次共有535件作品展出。葡萄王生技（1707）以三項專利 「蟬花菌絲體預防白內障」、「益生菌GKS6、GKM3預防骨質疏鬆」及「牛樟芝菌絲體改善慢性肺病阻塞」參賽，共獲得2金質獎與1銅質獎榮耀，發明作品獲獎率100%，備受評審產、學、官、學三方肯定。

葡萄王生技表示，公司已投入蟬花菌絲體研發迄今17年，以緩解乾眼症、降低眼壓、調節血糖與預防腎損傷等功效為主。本次葡萄王生技以專利「蟬花萃取物用於白內障用途」與子公司葡眾共同開發寵物保健新品「奇芮」，其商品設計理念與大會「發明商品化、族群友善性」相符，獲評審青睞奪下金質獎。

另一金獎專利「益生菌GKS6、GKM3預防骨質疏鬆」，為葡萄王技自幾千種台灣本土菌株中篩選而來。此菌株經實驗證實有助於改善賀爾蒙缺乏引起的骨質流失，像是減緩骨小梁分離率、骨小梁厚度、提升骨密度以及增加血鈣等功能，具延緩更年期骨質流失的功效，此項研究成果也發表於國際學術期刊《營養學》(Nutrients)，獲國際學者認同，因此奪下本次大會金質獎。目前「益生菌GKS6、GKM3」已在新加坡、馬來西亞、日本等國申請專利，為日後拓展海外市場布局。

擁有二十幾年液態發酵牛樟芝菌絲體經驗的葡萄王，在樟芝研究技術領域已累積18項發明專利與多項獎項，並擁有50餘篇SCI論文發表及美國FDA的NDI認證。本次研發出牛樟芝菌絲體的活性物質，有助改善慢性肺病阻塞(COPD)之功效潛力，有別於其他廠商牛樟芝的護肝、調節血壓、血糖的功效，具素材功能性創新，亮眼突出市場，獲得大會銅質獎。

本次TIE大會還特設「傑出發明展區」，葡萄王以「蟬花萃取物用於抗發炎、舒緩過敏的用途」專利，入圍展出商品化作品「蘆露」，經實驗證實具有抑制過敏功效之潛力價值，目前已登錄國際化妝品成分命名〈International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI〉，未來有機會往外敷市場進軍。

葡萄王 生技

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