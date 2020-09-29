KKday獲日本、台灣等創投投資7500萬美元

度旅遊電商新創KKday今（29日）宣布，獲得7500萬美元C輪策略投資。此輪募資由日本Cool Japan Fund領投，與台灣國發基金、中華開發資本、達盈管顧與其他投資人等共同參與。本輪投資將持續加深KKday於亞洲與全球市場的擴展，深化各國國旅並推出高端旅遊服務，以迎戰後疫情時代商機，同時全新開發的「旅遊業預訂系統」- Rezio，也將幫助旅遊產業與在地供應商數位轉型。

日本Cool Japan Fund去年8月底才投資KKday，短短一年內又再度加碼KKday外；今年也投資了VPON威朋大數據集團。

KKday表示，在疫情期間，完成全新開發的旅遊業預訂系統—Rezio，與同業共好，攜手邁向數位化時代。2020年3月開始，KKday在台灣、日本市場推行Rezio，以支持在地供應商數位轉型。短短六個月的時間內，小至傳統當地店家，大至日本最大線上旅行社H.I.S等大型供應商，已有超過300個供應商使用Rezio，並成功服務了超過150,000名旅客。