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東北風增強！北部東半部30日轉溼涼 賞月要碰運氣

聯亞藥生物相似藥 三期人體臨床試驗完成收案

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

公開發行公司聯亞藥（6562）今（29）日宣布，其開發中生物相似性藥品-紅血球生成素（EPO）UB-851第三期人體臨床試驗業於109年9月29日完成台灣收案人數。

聯亞藥表示，UB-851主要是腎性貧血症用藥，目前全世界只在台灣進行生物相似藥的臨床試驗，針對這項產品，後續將在明年3月進行第一次解盲，目標明年9月完成三期臨床試驗。

後續聯亞藥將根據臨床試驗結果向衛福部食藥署（TFDA）申請生物相似性藥品上市許可的查驗登記。

聯亞藥指出，除了UB-851之外，針對EPO也開發了第二代長效性產品UB-852，這種生物改良藥正要進行一期人體臨床試驗。

人口高齡化已成為世界趨勢，隨著銀髮族人口比重增加，相對應的醫療照護需求將愈顯重要。EPO主要用於治療腎性貧血，根據marketdataforecast.com評估，全球EPO的市場在2019年達到109億美元，預估至2024年將達到174億美元，年複合成長率為9.8%。

台灣腎衰竭病患須仰賴血液透析（俗稱洗腎）人口已超過9萬2,000人，EPO之市場需求約新台幣23億元。

聯亞

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