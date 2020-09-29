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台北紡織展將登場 聚焦複合機能、個人防護紡織品

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

台北紡織展（TITAS）今年邁入第24屆，即將在10月13日登場。紡拓會表示，有包括台灣、瑞典、德國、日本、美國、新加坡、中國大陸等11個國家及地區的356家廠商參展，展出規模達803個展位，計有五大展出主題，其中，複合機能紡織品與個人防護紡織品為主要亮點。

今年台灣參展的指標性企業有台塑（1301）、遠東新（1402）、儒鴻（1476）、南緯（1467）、佳和實業、新光合纖、旭寬企業、宜新實業、興采實業、台灣百和、佳紡國際、尚益染整、昊紡公司、台灣富綢、弘裕企業、豪紳纖維、展頌公司、薛長興工業、台灣歐西瑪、名匠公司等。

紡拓會表示，本屆展覽聚焦於創新與環保，並涵蓋「機能應用、永續環保、個人防護、智慧紡織、智慧製造」五大主題。機能應用是以後疫時代消費者對服飾品的需求傾向於具備多元的防護特性，利用複合紗線或組織達到如吸濕排汗、防水透濕、抗紫外線、遠紅外線、蓄熱調溫、除臭抗菌等複合功能，可提供額外保護的機能性紡織品備受全球各大品牌的高度重視。

另外，個人防護用紡織品是今年展出重點之一。例如，以特殊光觸媒粉體添加至聚酯材料製成的光觸媒纖維，纖維吸收光後產生強大的氧化反應，達到殺菌、抑菌及分解臭味分子的效果；金屬抗菌纖維將特定金屬或離子加入纖維中，能吸附細菌並使其崩解，達到抗菌目的，並具有長效與耐水洗的特性；以防水透濕技術開發具有個人防護及醫療防護等級的布料，在重覆水洗後依然維持防護效能，可水洗的防護產品可解決大量醫療廢棄物所造成的環境污染問題。

台灣紡織業也運用5G智慧科技，持續研發智慧型紡織品與智慧衣，例如結合纖維與電子產品的iQmax核心技術，提供服飾功能上的創新，以創新紡織模組，整合安全、服飾加工及舒適性，運用智慧紡織的創新性於穿戴科技市場，如壓力、溫度、觸控等紡織元件，賦予服飾與穿戴者之間具有更多互動的個人防護、健康照護及穿戴穩定舒適性。

環保 廢棄物

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