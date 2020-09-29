遠航北市擔保品將拍賣 合庫：債權可望全回收

遠航掏空案在金融圈掀起滔天巨浪，合庫銀行握有20.5億元遠航債權為最大苦主，對於外界質疑，遠航拿一批淡水的爛尾樓向合庫進行「詐貸」，實際上，遠航提供給合庫銀的擔保品共有九處，除淡水小坪頂的105戶房地外，另有台南、高雄，甚至是台北市五筆精華地段的土地，即使在最壞情況下，合庫都能收回全數的債權，損失的機率很低。

合庫銀行董事長雷仲達今（29）日指出，遠航擔保品裡有五處位於台北市精華地段，法院將於10月21日進行拍賣，首度拍賣地價為12.46億元。

據悉，目前已有多組買家表示標購興趣，即使首拍未能順利拍出，二拍打八折後，合庫至少也能回收近10億元的債權，為遠航總債權的一半。

另外，合庫在8月順利拍出高雄、台南兩地的擔保品，預計可收回1.05億元的債權。

最後則是新北市淡水小坪頂的105筆房地，目前法院正在進行鑑價，合庫當初鑑價為20億元，內部估計，即使在最壞情況下「打對折」出售，預估也能收回10億元的債權，加上高雄、台南、台北市精華地段等地，合庫至少能收回21億元，因此，對遠航的債權將可全數回收，不至於有損失。