蘋果西打擁新店萬坪土地 大飲：未來不排除開發住宅

蘋果西打製造商大飲（1213）向關係企業國信、旭順購買台南佳里區、高雄湖內區及新北新店區等三筆土地，董事長王鎮民表示，新店土地為別墅住宅用地，未來不排除與其他企業進行合作開發。

大飲今舉行法說，董事長王鎮民表示，由於去年營收佔比約20%的蘋果西打2公升裝產品因生產流程出包，發生食安問題而停產，至今年5月才復工生產，首季每股虧0.22元，但第二季已經恢復獲利，累計上半年每股虧0.07元。

王鎮民指出，目前看來，第三季表現相當亮眼，第四季則會有新品推出搶攻果汁飲料市場，估表現也會不錯，全年應可交出漂亮的財報。

大飲因與國信、旭順的不動產交易中，台南佳里土地現在作為中南部倉儲轉運之用，高雄湖內則是果汁飲料的生產，至於新北新店則是土地投資。王鎮民指出，新店秀岡土地近萬坪，周遭都是高級住宅，因此有相當高的開發價值，未來在營運資金充裕後，不排除未來與其他企業合作開發。

而因土地交易引爆的大飲掏空案，涉案的大飲前總經理孫幼英今年辭去大飲董事，據了解，一審將在10月底宣判。大飲表示，也希望藉由司法來釐清相關事實。