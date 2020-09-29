美德醫療啓動全球罩送服務 選購、配送一站完成

2020年新冠病毒肆虐全球，各國政府與民眾對個人防護產品（Personal protective equipment，簡稱PPE）的需求極為殷切。美德醫療-DR（9103）鑑於國內疫情相對平穩，相關防疫物資供應也較為充分，而全球許多國家疫情依然嚴峻。為協助民眾迅速取得防疫物資，快速送交全球各地親友，即日起推出「美德全球罩送」服務。

美德醫表示，民眾可在美德醫療活動網站選購個人防護用品，例如二級手術級防護口罩、N95口罩、飛行衣、防護衣、隔離面罩及一次性安全護目鏡等，供應品項完整，且訂購金額無上限，提供民眾完善的專業防護。即日起民眾只要上網搜尋「美德全球罩送」網頁，點選商品，填寫數量、收件地址、聯絡電話並完成付款，無論數量多寡，美德醫療皆將以最快速度（以送美國為例，可由8至10天縮短到4天）、最低廉運費（最多節省60％）送交全球各地的親友。

「美德全球罩送」從商品選購到配送到位一站完成，提供多項個人防護用品、無訂購上限，且商品採用英文包裝、外盒加註國際標準 ASTM Level 1 及 EN14683 TypeIIR證號，降低海關受阻風險，並由全球物流領導品牌DHL提供運送服務，寄送地區涵蓋美國、加拿大、德國、澳洲、英國、日本、印度及中國等DHL可達之處，大幅節省民眾四處搜購、裝箱與寄送的時間，既安全又快速，更可最多省下六成運費。

美德醫療自1989年創立，1999年在新加坡掛牌上市，2002年在台灣以存託憑證（TDR）掛牌交易。30多年來深耕PPE市場，長期作為各國民眾與醫療院所最信賴的供應商，同時也是多年來台灣及新加坡醫療戰備庫存品-口罩的主要供應者。所生產之商品符合各國檢驗標準，通過ISO 9001、ISO 13485、FDA、CE及WCA（工作場所環境評估標準）等認證，產品品質安全可靠。