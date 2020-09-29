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菊朝人馬李穆生涉洩密 不服考績吃「丙」怒槓高市府

玩家注意！10月起無人機註冊需收費 不可越級考照

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
無人機相關制度將有調整，10月起，無人機註冊將收取每架50元費用，報考操作證需由普通級開始，不可越級報考專業級。　圖／民航局提供
無人機相關制度將有調整，10月起，無人機註冊將收取每架50元費用，報考操作證需由普通級開始，不可越級報考專業級。　圖／民航局提供

無人機玩家請注意。交通部民航局表示，除圖資持續更新，無人機相關制度將有調整，10月起，無人機註冊將收取每架50元費用，報考操作證需由普通級開始，不可越級報考專業級，但9月30日前完成報名專業級學科測驗者，首次申請術科測驗不在此限。

據民航局統計，目前已完成註冊的無人機有4萬5,465架，其中法人6,943架、自然人3萬8,522架；發出操作證3,508張，其中學習操作證406張、普通操作證969張（1,658人次）、專業操作證2,133張（3,352人次）；已通過能力審查的法人有361個，包括101個政府機關、20所學校、10個協會與230家公司。

玩家最關心的考試場地與圖資部分。民航局表示，無人機開放空域的圖資，已經於9月28日完成最新版更新，由於新制才上路六個月，初期將每三個月更新一次圖資，等玩家與公部門都適應相關規範後，會改為每半年調整一次。而在各方共同努力下，目前全台有11個學科考場、12個術科考場。

民航局表示，新制上路初期，為了鼓勵大家「合法的飛、安全的飛」，無人機註冊並未收取任何費用，並允許越級考照。當初已預設半年後開始收費，因此，10月起相關機制將有變革。

民航局指出，10月起無人機註冊將收取每架50元費用，有效期限兩年，兩年期滿前，需重新註冊。目前已完成註冊的無人機，亦需於兩年期滿前重新註冊。

考照機制部分，10月起民眾報考操作證，必須先報考普通級，通過考試、擁有普通操作證滿1個月，才可報考專業級，不再允許越級報考。

此外，為讓考場更有效率的運用，報考操作證的民眾，僅能報考一場，等考試結束成績登入系統後，才可報考下一場次考試，不能同時報考兩場。通過專業操作證（首次申請術科測驗）的民眾，皆須申請操作證，才可辦理術科加簽。

而申請專業操作證需上傳符合本局規定之照片及體格檢查證明書（包含證明書格式、檢查項目及合格基準者），民眾應於公立醫院或衛生機關（例如各鄉鎮市區衛生所）進行體格項目檢查，以上機制將於10月1日起執行。

無人機 民航局

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