2020新北聯合招商大會 現場媒合16公頃公有土地

新北市政府於今（29）日舉辦「2020新北聯合招商大會」，其中，針對企業投資普遍面臨的「尋找產業空間」痛點，新北市府匯集跨局處約16公頃的公有土地招商案源，以及民間園區與新北市不動產仲介經紀商業同業公會相關土地、廠房、廠辦及商辦等資源，在現場設置媒合攤位及諮詢櫃台，協助企業尋得所需用地。

新北市府舉辦「2020新北聯合招商大會」，整合國際採購商洽會、名人座談、投資經驗分享、招商說明會，以及投資過程所需之土地廠房、人力、水電資源與招商一條龍單一窗口諮詢櫃檯等，助企業找地、人才、拓商機，促進疫後經濟發展與產業投資布局。

新北市長侯友宜表示，今年雖受疫情衝擊，但新北市府招商不停歇，已促成三井不動產、迪卡儂、大同大隈及德凱等國際企業投資進駐；新北經發局指出，今年力抗疫情、逆勢招商，截至9月24日合計民間投資及公有土地招商案已落實1,177.49億元投資金額，創造43,647個就業機會。

此外，新北市今年1至7月僑外資投資金額相較於去年同期不僅沒有減少，還逆勢增加130億元，顯示在這波疫情下，台灣在防疫上的優異表現，已創造讓企業安心的投資環境。

侯友宜說，為號召更多國內外企業進駐投資，新北市府將招商一條龍單一窗口實質體現為一站式服務，讓企業能一次獲取投資過程中所需之資訊、諮詢及媒合等各項資源。

其中，針對企業投資普遍面臨的「尋找產業空間」痛點，新北市府匯集跨局處約16公頃的公有土地招商案源，以及民間園區與新北市不動產仲介經紀商業同業公會相關土地、廠房、廠辦及商辦等資源，在現場設置媒合攤位及諮詢櫃台，協助企業尋得所需用地。

同時，也安排其他投資過程所需之人力、水電資源，以及招商一條龍單一窗口與工業區立體化諮詢櫃檯，以協助企業解決經營困境。

另為持續協助國內業者拓展國際商機，繼7月全視訊國際採購商洽會促成305場次洽談與逾15億元商機後，因應疫情趨緩，新北招商大會也同步辦理實體國際採購商洽會。

此外，為讓企業了解後疫情時期產經投資思維，以及如何於疫情危機中超前部署與轉型布局，新北市經發局邀請鴻海財務長黃德才及研華執行董事何春盛共同對談解析；此外，也規劃儒鴻董事長洪鎮海及興采董事長陳國欽分享投資經驗，協助與會者掌握經濟脈動。