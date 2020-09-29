《以色列風雲之十》新創與製造有優勢 台以合作商機多

以色列的新創科技近年來受到台灣的關注，外貿協會也在2019年2月成立以色列辦公室。以色列強在研發和創新，台灣則有品質高又具價格優勢的製造業，台以若能加強雙邊貿易，成為製造夥伴，將可創造互惠雙贏局面。

根據《財政部關務署資料》，2019年台以雙邊貿易金額約為18億美金，較2018年成長17％，其中我國對以色列出口金額減少5％，自以色列進口金額成長了44％。以色列向台灣採購的以機械設備、積體電路及電機設備與零件為主，台灣則從以色列進口光學、照相、精密、外科儀器及電機設備。

農委會鼓勵滴灌技術

以色列水資源缺乏，因此發明了滴灌技術，原理是透過精密設計的零組件，製成灌溉用的管線，在靠近植物根部的地方有小孔出水，也可以一併施肥。滴灌設施最大的好處是節省照顧作物的人力，一切由機器偵測處理，省下來的水和肥料也很驚人。根據以色列代理商黃國星表示，目前農委會積極推廣農民採用滴灌技術，並且提供補助，經過口耳相傳，他經營了7年的臉書社團，已有近3000名會員。

除了溫室與農場之外，目前台灣也有越來越多學校使用滴灌技術綠化環境，或是建商用來打造綠建築。前任以色列駐台代表殷亞旭發現台灣對滴灌技術的應用更多元，還表示會將台灣經驗分享給其他國家。

乳業管理也是強項

台灣目前有450家酪農，約10萬頭乳牛，其中有4到5萬頭乳牛接受即時觀測，有一半是使用以色列公司的頸圈或腳環。腳環可以監測牛隻的休息和運動情形，預測排卵時間好進行配種，頸圈還可以從牛隻的反芻狀況提早發現乳牛的健康問題。中興和東海大學也藉由監控實驗牧場的牛隻，進行學術研究。

為了節省人力，以色列公司的智慧榨乳系統也國際知名。整套設備可以在榨乳的同時檢測牛奶品質，及早發現乳房炎的前兆。以色列代理商蕭在莒表示，以色列品牌的產品CP值高，他們2016年才引進以色列產品，只花了4年就拿下牛隻監測器1/4的市占率，成績斐然。

以色列自駕車布局全球

剛與阿聯酋運輸集團簽約的以色列Mobileye公司，在2017年被英特爾併購之後，積極在全球布局，將在日本、韓國、法國、以色列和阿聯酋推出自駕計程車。目前台灣包括國光和首都客運，台塑和7-11貨運車隊等都有加裝感測器和預警系統，根據統計，可以減少一半的事故。

據Mobileye台灣代理商溫峻瑜表示，自駕車的自動化程度可以分為5級，AED自動煞車系統是第2級，目前Mobileye的技術已經達到第4級。市面上自駕車使用的感測器，Mobileye的市占率有8到9成。高市占率讓Mobileye在建立城市大數據資料庫上已然取得先機。

除了新創科技之外，以色列的葡萄酒和資訊安全產品也有人引進台灣，民間也成立了台以商會推動兩國往來。清華大學研發長曾繁根博士表示，台灣在製造、OEM方面是非常強的，在產業方面也累積了許多經驗。他期許台灣和以色列的合作可以擴大到兩國間比較大的產業層面。

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