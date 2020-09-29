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瞄準5G產業招商 侯友宜：六都僑外投資僅新北正成長
新北市府今舉辦「2020新北聯合招商大會」，提供一站式國際採購商洽會、名人座談、投資經驗分享、招商說明會，以及媒合廠商投資所需的土地廠房、人力、水電等資源。其中商洽會瞄準5G產業，邀請10間知名在台外商與企業洽談，預計創造破億商機。市長侯友宜更表示，新北今年僑外投資金額較去年同期增加130億，是六都唯一正成長。
侯友宜致詞時指出，根據雜誌評比，新北雖在六都的經濟與就業排名中名列第二，但仍不滿意，將持續推動工業區立體化、都市更新及招商一條龍媒合服務，幫助企業解決欠水、欠電、欠地、欠廠房等困境，吸引產業進駐，「提醒大家，趕快來新北投資，不然就來不及了。」
侯友宜表示，今年招商目標是1500億，雖然疫情嚴峻，但仍然接受挑戰，目前已達成1177億，並創造4萬3千多個就業機會，尤其在僑外投資部分，六都唯獨新北，較去年同期正成長130億。
經發局指出，針對企業投資普遍面臨的「尋找產業空間」痛點，今活動特別匯集經發局、地政局、財政局、衛生局、漁業處等跨局處約16公頃的公有土地案源，以及民間園區、土地、廠房、廠商辦等資源，設置媒合攤位及諮詢櫃台，亦安排人力、水電及招商一條龍諮詢。
經發局表示，繼7月視訊國際採購商洽會促成305場次洽談、逾15億元商機後，此次招商大會以5G 智慧城市為主題，聚焦「智慧建築與生活」、「智慧能源與監控」、「智慧醫療」及「智慧製造」四大主軸，邀請日本、德國、加拿大、荷蘭及香港等在台外商，如三菱、日立先端、德凱、昕諾飛(前飛利浦照明)與企業一對一洽談，預計促成100場次洽談與創造1億元商機。
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