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北捷環狀線北環段及南環段工程將招標 30日辦說明會

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
招標預算金額達930億元的台北捷運環狀線北環段及南環段工程，將於今年底完成細部設計，預定2021年初公告招標。北市捷運局將於明（30）日上午9時30分，於台北市市政大樓劉銘傳廳舉辦工程招標說明會。圖／北市捷運局提供
招標預算金額達930億元的台北捷運環狀線北環段及南環段工程，將於今年底完成細部設計，預定2021年初公告招標。北市捷運局將於明（30）日上午9時30分，於台北市市政大樓劉銘傳廳舉辦工程招標說明會。圖／北市捷運局提供

招標預算金額達930億元的台北捷運環狀線北環段及南環段工程，將於今年底完成細部設計，預定2021年初公告招標。北市捷運局將於明（30）日上午9時30分，於台北市市政大樓劉銘傳廳舉辦「台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程標案招商暨廉政平臺說明會」，目前已超過30多家國內外大型廠商報名參加。

北市捷運局表示，這次說明會將具體說明首都環狀線環型路網、環狀線北環段及南環段工程路線、土建與機電工程概要、招標資訊、工程建設與擴大競爭平臺的精進作為，同時介紹北市捷運局與法務部廉政署及台北地檢署共同成立之「台北捷運環狀線北環段及南環段捷運工程採購案」廉政平臺，以實踐台北市柯市長「開放政府、全民參與、公開透明」完成北市府重大公共建設，秉持跨域治理、機關相互協力的理念。

北市捷運局說明，環狀線南北環段路線範圍涵蓋台北市士林區、中山區、文山區、新北市新莊區、五股區、三重區、蘆洲區、新店區，全長約20.66公里，規劃設置18座車站及一處機廠，採中運量捷運系統以地下方式興建。

捷運局指出，首都環狀線路線規劃為已通車的環狀線第一階段（新店大坪林站至新莊新北產業園區站）與已核定的北環段、南環段及規劃中的東環段形成完整的環型路網，全線採中運量無人駕駛系統，一車直達，形成如「東京山手線」完整環型路網。

其中環狀線第二階段北環段及南環段目前正辦理細部設計作業，預定於明年主體工程動工；東環段目前辦理綜合規劃、環評及土建基本設計，預計2021年初提報環境影響說明書送環保署審議。完整的首都環型路網，將與臺北捷運12個已營運捷運站轉乘，大幅提高大台北地區交通便捷性。

捷運環狀線 北捷

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