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加速危老建物重建 苗栗市原袍澤新村獎勵容積率上調1成

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府公告「變更苗栗都市計畫（原袍澤新村周邊地區）細部計畫」，獎勵容積率上限提升到30%。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府公告「變更苗栗都市計畫（原袍澤新村周邊地區）細部計畫」，獎勵容積率上限提升到30%。圖／苗栗縣政府提供

苗栗市區南邊門面水源里社區活動中心周邊，原袍澤新村一帶4.62公頃，苗栗縣政府迅行變更都計畫細部計畫，最近公告施行，變更刪除原容積率獎勵上限20%，回歸都市危險及老舊建築物加速重建條例，獎勵調高到上限30%，縣府希望增加誘因，加速危老建物重建。

縣政府公告「變更苗栗都市計畫（原袍澤新村周邊地區）細部計畫（修訂土地使用分區管制要點部分條文）案」計畫書，9月26日發布實施，範圍包括苗栗市中正路東側區塊，北邊鄰苗栗地方法院，南邊以水源路為界，東邊則為苗栗都市計畫範圍界，並與高速公路苗栗交流道附近特定區計畫相鄰，面積約1.69公頃；西側區塊邊界中正路、中興街、恭敬路、林森街，面積約為2.93公頃。

縣府指出，原袍澤新村周邊地區細部計畫土地使用分區管制要點，容積獎上限僅為基準容積20%，低於都市危險及老舊建築物加速重建條例30%，考量細部計畫範圍內建築物，如有耐震能力不足、亟待重建的情況，應可依危老條例申請重建，並適用相關獎勵容積規定，因此啟動迅行變更。

苗栗市民代表王封台等地方人士表示樂觀其成，苗栗市區南邊一帶，近年來發展相對不如西邊、南邊，危老建築如果加速改建，有助於都市景觀，及環境品質，希望擁有大片土地的台灣糖業公司加速開發，未來發展讓人期待。

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