中油印尼投資案 傳韓商入夥

總投資金額上看2,500億元的「中油印尼投資案」傳有新夥伴，除了初始成員中油和印尼國營石油公司Pertamina兩大巨頭，近期，南韓樂金化學（ LG Chem）也有意參一腳，可能從兩方合作變成三國攜手，若果，陣容將更加堅強。

中油發言人張瑞宗昨（28）日證實，南韓樂金化學確實表達意願，有意加入中油與Pertamina合作的印尼石化園區上游輕裂廠投資案，目前合作細節仍在討論中，如果敲定，最快可能今年底到明年3月間，將重新簽訂合作前約，改成三國合作。

在此之前，中油與Pertamina早在2018年就簽訂合作意向書（MOU），雙方擬共同在印尼興建年產100萬噸乙烯的輕油裂解廠及石化下游工廠，經過一年半的討論，今年6月雙方又簽訂合作前約，投資比重分布為中油與印尼Pertamina各出資45%，剩下的10%股權則開放台灣或國際的中下游廠商投資。

如今傳出南韓樂金化學有意參一腳，三方投資比重將重談。據了解，由於三方都想占大股，未來可能形成三足鼎立，各持股約三分之一，但實際細節仍待討論。

張瑞宗說，現在投資計畫仍處於初步的可行性評估階段，未來三方簽訂新前約後，會成立合資公司，全案將繼續往前推進，但目前暫時還沒有明確的時間表。

張瑞宗表示，印尼投資案的規模為年產100萬噸乙烯，原本中油和Pertamina依照出資比例各分得同比例的乙烯等上游原料，雙方再各自尋找中小游石化業者合作。

中油原本是希望扮演母雞帶小雞的角色，率領國內泛中油體系的石化廠一起到印尼投資，但國內廠商響應程度未如預期，目前只有中石化、申豐的投資意願較明確，考量下游生產線的規模無法全數去化上游乙烯產能，中油一直有在接洽日本、德國、南韓等其他國家的石化廠商一起合作，最後以樂金化學的合作意願最為積極。

由於LG化學曾為全球前十大化工公司之一，本身就有中下游的布局，未來加入後，有利上游乙烯的去化，對於中油印尼投資案而言，陣容將更加堅強。