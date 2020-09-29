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中油兩月賺百億 全年拚不虧
受惠第3季國際油價回升反彈，中油7、8月賺錢了！單月分別賺進45億元和60億元，合計兩個月就大賺超過百億元。惟上半年因為疫情造成國際油價崩盤，累積中油今年前八月仍虧153億元，中油說，第4季的目標就是全力追趕，力拚今年全年不虧錢。
中油發言人張瑞宗昨（28）日表示，隨著國際油價回升，中油虧損逐步收斂，7、8月開始賺錢了，且9月會繼續賺錢，只是沒有8月賺那麼多，估計單月獲利介於30億-40億元之間。
張瑞宗分析，由於國際油價漲勢趨緩，加上國內浮動油價機制有一條維持亞洲鄰國（日本、南韓、香港）最低價的條件，目前國內油價已頂到亞洲鄰國最低價的天花板，中油的國內油品售價已經14個禮拜沒有足額調漲，由中油吸收，這對公司獲利多少會造成一些影響。
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