中油印尼投資／台廠中下游 興趣缺缺

中油印尼投資案一波三折，昨（28）日傳出南韓樂金化學（ LG Chem）有意參一腳，但國內泛中油體系業者興趣缺缺，據悉，只有中石化和申豐表達比較明確的投資意願，恐使中油此次南向計畫的效益大減。

中油發言人張瑞宗分析，印尼擁有多達2.67億人口，為其最大優勢。相較於台灣2,300萬人口，擁有約400萬噸的乙烯產能，包含台塑化300萬噸和中油100萬噸；印尼的人口數將近台灣的12倍；但印尼目前乙烯產能100萬噸，只有台灣的四分之一，缺口相當大。尤其看好印尼未來經濟快速發展，對於石化原料的需求勢必會跟著上升，為此案最大的利基點。

不過，中油前進印尼投資，最重要是扮演火車頭角色，帶領國內泛中油體系的中下游石化業者一起打亞洲盃，先前中油接觸對象包括國喬、聯成、台橡、中纖、中石化等，但各業者評估後，普遍興趣缺缺，讓中油印尼投資計畫效益大減。

業者觀望的最主要原因，在於中油幾年前也曾主導印度投資案，但經過四年努力，最後換來一場空。此次中油再度號召赴印尼投資，合作夥伴態度偏向保守觀望。昨天詢問國內中下游業者對於印尼投資案的評估結果？有業者直言：「這個案子很久沒聽說了。」