萬海再砸15.38億元 購入內湖長虹新世代B棟

繼5月初萬海航運（2615）以總價22.28億元買下「長虹新世代」A棟廠辦後，今（28）日又再度出手以15.38億元購入該案B棟，總計萬海共砸37.66億元買下「長虹新世代」廠辦。

長虹建設（5534）今年5月6日公告位於台北市內湖區的「長虹新世代」A棟廠辦，以總價22.28億元賣給萬海航運做為台北總部；今日萬海再度公告以15.38億元買下該案B棟，包括土地529.93坪、建物面積2922.09億元，車位114個。

據悉，該案長虹建設整棟開價45億元，在萬海接連出手買下後，總計共砸37.66億元買下「長虹新世代（WTO 13期）」，相當於開價打84折。

「長虹新世代（WTO 13期）」位於台北市新湖一路（舊宗段4-5、4-8地號），該案基地面積達1,271.42坪，為地上八樓、地下五樓之廠辦大樓，也是長虹建設今年全新完工之廠辦代表作。