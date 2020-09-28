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萬海航運再砸15億元 買下內科長虹新世代廠辦

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導
萬海航繼今年5月份向長虹建設購入內科「長虹新世代科技大樓」A棟後，今(28)日再以15.38億元購入同社區B棟。圖為萬海航運貨櫃船。圖／聯合報系資料照
萬海航繼今年5月份向長虹建設購入內科「長虹新世代科技大樓」A棟後，今(28)日再以15.38億元購入同社區B棟。圖為萬海航運貨櫃船。圖／聯合報系資料照

除了土地交易火熱外，企業購置總部辦公室使用需求高漲，萬海航運（2615）繼今年5月份委託信義全球資產管理公司，向長虹建設購入內科「長虹新世代科技大樓」A棟後，今(28)日再以15.38億元購入同社區B棟，兩棟合計總交易金額來到37.67億元。

信義全球資產副總經理歐人彰表示，目前北市核心商圈面臨辦公室老舊更新議題，而前一波商辦轉型豪宅進一步壓縮市區辦公室供給，許多大型企業面對於未來有營運擴編、或整合各地辦公場所需求，而在市中心頂級商辦嚴重短缺整棟標的難尋下，內科、南港，因此是企業持續移入的熱點。

依據信義全球資產公司統計內科土地開發率，西湖段及文德段土地開發率分別是92%及94%，趨近於飽和，舊宗段從2000年以後大型量販業者、建商及企業總部進駐，土地開發率近10年開發率增加35%，目前開發率已達84%。

除萬海集團此次購入長虹新世代A、B棟外，如久林醫療、九和汽車、中華置地、安傑科技等近10家廠商企業總部也請領建照施工中。

根據信義全球資產2020年第2季季報統計，內科廠辦收益率在2.5%以上，長期而言在市區租賃外溢效果下，內科在優異的商業群聚機能、未來的交通建設效益下，後市可期，近年來吸引如台灣人壽、新光產險、中電開發、宜進實業（1457）、和安保代等金融傳產業者投入搶先布局，在低利環境下尋求固定收益與未來增值潛力。

面對全台商辦、廠辦熱潮，除了傳統大型建商如長虹（5534）、華固（2548）、興富發（2542）、宏普（2536）、遠雄（5522）外，許多開發商亦投入辦公、廠辦等產品熱潮。

歐人彰指出，企業遷移、新置廠辦之考量相當專業，從法規面、機電整合、管理、員工與客戶、企業形象考量點甚多，開發商對產品之規劃與定位不同於住宅產品，可以預見將來產生更多量身訂製需求企業辦公室出現。

長虹 萬海 商辦

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