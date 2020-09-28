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萬海斥資15.38億元 再買下內科廠辦

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導

萬海（2615）積極打造內湖辦公總部，再度大手筆的進場買進辦公大樓，這次斥資15.38億元，直接把原來長虹建設在內湖區新湖一路B棟樓也買下來。今年以來，萬海買下A、B兩棟大樓共斥資37.38億元，預計明年5月要進駐新總部。

今年5月萬海斥資22億元買下長虹建設北市內湖區新湖一路在建廠A棟，土地面積708.52坪，建物面積3,822.11坪，另有150個車位，交易總金額為台幣22.28億元。今天公告買下B棟的土地面積543.82坪，建物面積達2,922.09坪，另有114個車位，總交易金額為台幣15.38億元。

另外，萬海維持每年的造櫃計畫，董事會通過因應汰舊換新及業務需求，擬採購乾櫃3.95萬櫃，預計總採購金額為1.06億美元，(換算台幣約30.7億元)。

最近市場一櫃難求，萬海這時候進場造櫃，也引起市場好奇，這次董事會已授權董事長於董事會討論的範圍內進行後續新造櫃採購及簽約事宜，近3年來萬海都維持造櫃約4萬櫃訂單，汰舊換新維持市場競爭力。

萬海 長虹

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