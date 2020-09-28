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大同：對林文淵所提共治一說並不瞭解 無法評論
大同公司（2371）今(28)日傍晚回應，去年及今年上半年在現有經營團隊努力下，皆為獲利。本公司為百年企業，一向以正誠勤儉為公司經營理念，經營團隊長年以來一直都與員工同甘共苦，所以能獲得員工認同且長期奉獻公司。對於林文淵先生所提共治一說，本公司並不瞭解，無法評論。
以三圓建設董事長王光祥為首的市場派，今天聯手台苯董事長及東森電視董事長林文淵召開記者會。林文淵以帶領大同向虧損宣戰，讓股東拿到股利，讓員工安心工作，讓大同興利除弊為四大訴求。
市場派在10月將舉行的大同股東臨時會，由三圓建設旗下羅德公司提名大同董事名單有：王光祥、林文淵、葉曉甄、郭添輝、陳柏元，而獨董名單為龔鍾嶸、李勝琛及陳兆勛等八席。另一席董事則由欣同自行提名的律師林宏信。
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