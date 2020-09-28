總統表哥揪阿扁帳房 向林郭文艷宣戰：歡迎共治大同

大同10月21日召開股東臨時會全面改選董事，市場派共主、有總統表哥稱號的三圓建設董事長王光祥，與董事候選人林文淵，今天（28日）召開記者會，搶先爭取各界支持。兩人並向大同公司董事長林郭文艷宣戰，稱股權已過半，至少在9席董事中拿下過半5席，並會讓大同本業更好、不會裁員，「一年內就會看到不一樣的大同。」

林文淵也透露，他透過朋友勸說林郭文艷，可與林郭談合作共治，但林郭並無回應，「他們家族很怕外人進入，包袱太重，但我還是歡迎林郭。」

大同公司表示，公司經營團隊一直都與員工同甘共苦，所以能獲得員工認同，對林文淵所提共治一說，本公司並不瞭解，無法評論。

林文淵曾任台電董事長、中鋼董事長，現為東森電視、台苯董事長，將來市場派若取得經營權，也將推選林出任大同董事長。林文淵說，他10年前曾擔任大同董事，但進去後發現公司太老、太舊了，也是一言堂。他認為，大同的問題在於轉投資事業太多，使財務黑洞越來越大，雖然家大業大，卻揮霍光了。

林文淵指出，新經營團隊進駐後，會依情況精簡投資項目，也會活化資產，但絕不是要炒地皮；他也已物色好總經理人選，一上任就會動起來，一年內會看到不一樣的成果，要讓員工安心工作、讓股東拿到股利、讓大同興利除弊，「若能把大同公司救起來，會是這輩子最大的成就感。」

不過，資深媒體人周玉蔻今天在節目中開嗆：「市場派推出一個說是綠營的林文淵，來洗白自己的中資」「林文淵為何在外面說自己是小英（蔡英文總統）指派，進入東森接董事長？」「林文淵要說清楚，跟民進黨前秘書長洪耀福的關係？」

對此，林文淵說，大同市場派沒有中資的問題，他和蔡英文總統真的不熟，見面談話不超過3次，他跟洪耀福根本沒有往來，「我也高攀不上」；外傳他當東森電視董事長是蔡英文指派，他說，這點更是奇怪，因為東森是他建議茂德機構總裁張高祥所買下的。

而有陳水扁大帳房之稱的林文淵，在扁朝頗受重用。林文淵強調，他曾在陳水扁擔任台北市長時，被任命為政務官，他甚至說沒投票給扁，但扁還是任用他，即便如此，他也沒有加入民進黨，「我其實是國民黨失聯黨員，我跟政治沒有太深的關係。」