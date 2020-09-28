中油7、8月合計大賺百億元 力拚全年不虧錢

受惠第3季國際油價回升反彈，中油7、8月賺錢了！單月分別賺進45億元和60億元，合計兩個月就大賺超過百億元。惟上半年因為疫情造成國際油價崩盤，累積中油今年前八月仍虧153億元，中油第4季的目標就是全力追趕，力拚今年全年不虧錢。

中油發言人張瑞宗今（28）日表示，隨著國際油價回升，中油虧損逐步收斂，7、8月開始賺錢了，且9月會繼續賺錢，只是沒有8月賺那麼多，估計單月獲利介於30億-40億元之間。

他分析，由於國際油價的漲勢趨緩，加上國內浮動油價機制有一條維持亞洲鄰國（日本、韓國、香港）最低價的條件，而目前國內油價已經頂到亞洲鄰國最低價的天花板，中油的國內油品售價已經連續14個禮拜沒有足額調漲，由中油吸收，這對於公司獲利多少會造成一些影響。

根據中油內部的研究評估，估計今年底之前國際油價大約會維持在每桶37美元至45美元之間振盪，按這個情況來看，中油第4季可以繼續維持獲利，目標能彌補上半年的虧損，力拚全年不虧錢。