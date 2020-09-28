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為何答應參選大同董事？林文淵：三個字說動了我

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
大同（2371）股東臨時會將在10月21日登場，將全面改選6席董事及3席獨董。聯合報系資料照
大同（2371）股東臨時會將在10月21日登場，將全面改選6席董事及3席獨董。聯合報系資料照

大同（2371）股東臨時會將在10月21日登場，將全面改選6席董事及3席獨董，市場派與公司派提名人選出爐，三圓建設董事長王光祥與林文淵今(28)日下午召開記者會，林文淵說明為何會答應參與的理由，他說，「成就感三個字說動了我」。

林文淵指出，10年前曾擔任大同董事，當時林郭文艷是總經理，董事長林蔚山邀請出任董事，那時全大同公司沒有外部董事，「我大概是第一個 」，但是進去後發現公司太老、太舊了，因為公司裡面都是報告案，「我覺得是一言堂」。

林文淵說，「當時針對很多案子提出反對意見，林蔚山董事長都非常客氣，他都說，林董事講的很有道理，你們要參考研究辦理，三年來都是這個結論」，林文淵舉例，「當時就提醒過華映是最大的負擔，但是三年下來沒有改變，我就離開了」。

他強調，到大同擔任董事三年，沒有領過任何酬勞純粹是幫忙，算算已經離開有十年了；「這一次王董事長怎麼有辦法說服我來參與擔任大同董事? 」林文淵表示，「王董事長說，你如果把大同救起來了，會有成就感」，「成就感三個字說動了我」。

林文淵 大同

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