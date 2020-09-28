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寶雅本季營收拚歷史新高 全年估賺兩股本
寶雅（5904）連續兩個月單月營收站在16億元之上，8月營收更寫下歷史新高，由於9月份逢周年慶旺季，加上本月展店積極，寶雅一口氣開出4家新店，法人預估，寶雅9月營收可望續站在高檔，第3季營收可望寫下歷史新高，第4季在消費旺季帶動下，亦可望與第3季相當。
由於寶雅下半年同店銷售已恢復正成長，有助今年營收站上170億元，稅後淨利估達20億元，可望賺兩個股本，再創歷史新高。
寶雅下半年營運動能轉佳，主要是受惠疫情趨緩，民眾恢復購物消費，加上振興三倍券的刺激，使寶雅同店銷售成長率轉正，此外，寶雅旗下雙品牌持續展店，也增添業績動能。公司表示，寶雅9月陸續開了新竹關新店、高雄楠梓店、屏東內埔店和嘉義吳鳳店，本月一口氣就開了4家新店，另外，10月3日將開蘆洲中山店，寶家下周在南投也將展出第16家店。
今年寶雅目標家數為250家、寶家為30家店，明年寶雅展店估達20家，規模來到270家，寶家明年則將來到50家的規模，合計明年據點數將突破300家。
法人預估，寶雅第3季營收將較第2季成長近15%，較去年同期成長8%，單季營收將創歷史新高，全年營收、獲利亦可望再締新猷。
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