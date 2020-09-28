台資企業第一家 上緯新材料於上海科創版掛牌

上緯投控（3708）旗下小金雞上緯新材料，經過一年半的努力，今（28）日正式在上海證交所科創板上市，成為第一家在科創板掛牌的台資企業。

上緯投控董事長蔡朝陽表示，上緯投控已達成台灣離岸風場開發業務的階段性任務，去年10月出售另一家子公司上緯新能源95%股權，集團資源回歸材料本業，包括特用化學材料和碳纖維複合材料。而上緯新材料今天於上海科創板上市，為集團又一次重大里程碑，未來上緯新材料將專注在既有環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料的業務拓展與產品研發，持續提升公司的核心競爭力，以回應股東期待。

上緯新材料上市前資本額為人民幣3.6億元（3.6億股），此次配合上市增發新股4,320萬股，資本額增加到人民幣4.032億元。上緯投控原本持股上緯新材料88.75%，上緯新材料上市後，上緯持股降到79.24%。

上緯新材料主要產品為環保高性能耐腐蝕材料、風電葉片用材料、新型複合材料等，被廣泛應用於火力發電、石化、電子、光電等行業之污染防治工程，汽車、遊艇等輕量化運輸工具，風力發電機組之葉片等方面。去年營業額為人民幣13.49億元（約新台幣57.6億元），稅後純益人民幣0.78億元。

上緯最早是在去年3月的董事會中，通過子公司上緯新材料擬赴大陸上市，剛開始評估的可能上市地點包括上海或深圳證交所，之後於去年11月敲定希望在上海科創版申請上市，前後經過一年半的努力，今天終於達陣。

上緯新材料的主要廠區就位在上海松江工業區，是此次選在大陸掛牌的主因。一方面希望從資本市場取得新資金，用於廠房增建、購置研發設備，並補充流動資金。二方面，上緯集團希望透過上緯新材料在大陸上市，借此提高集團的全球競爭力與提升品牌形象，吸引更多優秀專業人才加入，加速大陸相關業務市場的拓展。