新北市公告：塭仔圳重劃第一區 限一年內遷離

新北市地政局今（28）日公告泰山、新莊地區塭仔圳市地重劃案的第一區地上物補償費清冊，並寄發通知書予各所有權人，限期一年內（至2021年9月28日前）區內地上物須自動搬遷，逾期將不發給搬遷獎勵金。

新北市地政局指出，新泰塭仔圳市地重劃區內地上物自動搬遷期限至明年9月28日止，請建物所有權人配合於期限內將建築物內物品騰空搬離、完成斷水斷電及戶籍遷出登記，並將搬遷前、後情形拍照存證，併同前開搬遷證明文件提出書面申請。

逾期未騰空搬離者，將依法不發給自動搬遷獎勵金，並將針對指標性之違章建築、位處重要施工路徑上，或於自動搬遷期間有建物增改建、改變原使用樣態、公共安全危險之虞或其他明顯延宕拆遷作業情形之拆遷戶列冊；倘符合新北市強制拆除違章建築收費自治條例之五大類20項違建行為收費規定，將由違章建築拆除大隊進場強制拆除並收取代為拆除費用，以加速市地重劃計劃之進行。

新北市地政局表示，地上物查估相關作業及補償標準均依法辦理，且查估成果皆經新北市府各主管機關審認，今日已公告新泰塭仔圳市地重劃第一區地上補償費清冊，公告自9月28日至10月28日止。