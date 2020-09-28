沈國榮圓融布局 人和擺第一

雖然持股已經可以取得巧新多席董事席次，沈國榮在許多好友相託下，選擇用更圓融的方式來達到集團布局的效果，這次先放棄參與巧新董事改選，選擇信任現有的巧新經營層，未來彼此可以攜手發揮更多的合作綜效。

遠見與人和是沈國榮擴展汽車零組件事業的最大資產；之前華豐因內部董事不和、公司也長期處在虧損窘境，也是朋友請託下，沈國榮接下董事長一職，開始主導經營方向，公司也開始轉虧為盈。沈國榮不斷擴展汽車零組件的布局外，更多的時候也是應朋友請託，希望運用自己的成功經驗，來改善企業的營運概況。

業界傳出，此次巧新的經營權之爭，主要是考量巧新與眾多國家知名汽車廠關係良好，國內汽車零組件廠當中第一階零組件供應商，更是少數能拿到國際知名豪華跑車輪圈訂單的業者，如果取得巧新的經營權，將可以擴大和大集團在相關汽車零組件產業的產品項目及規模。