巧新營收目標 挑戰百億

巧新去年接單創下歷史新高，原先預期今年營收將同步寫佳績，然而受到疫情衝擊，上半年出現虧損，下半年各車廠都已經復工，訂單量開始正常供貨，預期下半年將出現獲利，全年力拚出現盈餘；由於巧新產品實力受到客戶肯定，後市需求強勁，巧新設定未來三年挑戰百億營收目標。

由於巧新的主要客戶是來自歐美的各大車廠，第2季受到疫情衝擊許多車廠停工對巧新業績造成極大影響，4、5兩個月的營收甚至攔腰折半，隨著疫情趨緩，車廠恢復生產，衰退幅度縮減，8月營收衰退幅度已縮減到一成以內，營運情況逐月改善。

巧新上半年稅後淨損1.89億元、每股稅後虧損0.97元，除受疫情干擾歐美地區品牌車廠客戶停工，提列鋁價跌價損失、台幣兌美元匯率升值也是虧損因素之一；隨著主要豪華汽車品牌客戶恢復出貨，在手訂單維持高能見度，有望帶動整體營運動能回升。

上半年全球新車銷售市場呈短期供給與需求停滯的情形，也造成巧新歐美主要客戶的部分訂單遞延出貨。

下半年歐美地區超跑、豪華汽車品牌新車市場逐步回穩，帶動雲林、德國兩地生產基地的產能稼動率提升，下半年整體營運可望優於上半年。

此外巧新為提升鍛造鋁合金輪圈客製化的供貨能力與競爭力，旗下屏東自動化新廠已於今年3月取得多家高級豪華汽車品牌車廠的量產核可，第3季陸續完成客戶產線認證，隨著屏東自動化工廠產能投入，整體營運可望有新一波新成長動能。