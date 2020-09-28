和大爭巧新經營權 大逆轉

頂級汽車輪圈製造廠巧新科技爆發經營權之爭出現大逆轉，原本傳出要爭取席次的和大工業董事長沈國榮卻在昨（27）日表示，這次臨股會將不會爭取任何席次，釋出最大的誠意，雙方要從競爭改為合作。

不過沈國榮仍強調，如果無法維持良好的合作關係，因為自己的持股及掌握的股權夠多，隨時可以召開臨股會改選董事。巧新則不回應此事，而今年6月時，巧新董事長黃聰榮對於經營權之爭已有心理準備，僅表示對方早已著手買進股票，也收購委託書，但只要對公司有利，巧新都歡迎。

巧新是國內輪圈大廠，專攻製程較難的鍛造圈，競爭力非常強，去年營收58.92億元，稅後純益6.22億元，每股稅後純益3.2元。今年受疫情衝擊上半年每股稅後虧損0.97元，時序進入下半年隨歐洲車廠復工訂單開始恢復，業績也會跟著好轉。

巧新的經營權之爭已傳出多時，市場也都知道沈國榮有意入主，不過巧新的股權較分散，黃聰榮掌握大約2%，還有股市聞人林滄海近2%，另外董事成員徐家有4%~5%，據了解目前沈國榮持股已經有14%。

上周四巧新公告將於11月14日召開股東臨時會並改選董監事，巧新經營權之爭問題快速浮上檯面，原本外界預期可能公司派會有一番苦戰。在改選前夕沈國榮表示，因接受到太多朋友關切，由於人情壓力相當大，雙方經歷過多次的協商後，終於在昨日確定，雙方關係由經營權之爭轉為合作關係，讓外界大感意外。

沈國榮放棄爭奪巧新經營權的機會，未來與巧新的關係將視巧新的態度而定。如果巧新無法如期望的合作，沈國榮可以再度申請召開股東臨時會、改選董事，重啟經營權之爭。希望巧新公司方與和大夥伴的鋁圈廠健信以及相關事業建立合作關係，由於巧新在汽車輪圈的地位、可以共同在產品、研發、業務端等多方面合作。

巧新科技與超過30家國際車廠都有合作關係，已是台灣汽車零組件產業的傳奇，和大更是電動車大廠特斯拉減速齒輪箱的獨家供應商。