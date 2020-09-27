快訊

川普提名的大法官！七個孩子的媽 唯一不出自常春藤名校

北流中心首起意外 許景淳子跌落舞台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中天糖尿病新藥大陸發表臨床成果 要找合作夥伴

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
中天生技集團總裁路孔明。中天/提供
中天生技集團總裁路孔明。中天/提供

中天（4128）大陸子公司中天（上海）生技今（27）日在大陸發表糖尿病足傷口潰瘍新藥ON101三期臨床試驗數據報告，結果顯示正向。由於ON101本月23日剛完成大陸官方上市前預審會議（pre-NDA meeting），近期將啟動上市的正式審查，未來有機會搶攻750萬名病患治療市場。

中天（上海）生技昨日在蘇州參加中國醫藥創新促進會主辦的「第五屆中國醫藥創新與投資大會」，由中天（上海）生技副總裁郭明良報告ON101三期臨床試驗結果，結論強調ON101三期臨床受試者在16周治療期，潰瘍完全癒合率為62.2%，高於對照組的34.7%；且藥物癒效不受潰瘍或病人其他變數影響，癒合趨勢一致；最後這項藥物安全性及耐受性與上市多年的敷料相當。

中天強調，這次公布的ON101臨床試驗數據，其實過去在台灣已經公布過，但卻是中天集團首度在大陸完整介紹ON101的進度及治療潛力，意義非凡，目的是尋找未來大陸的合作夥伴。

郭明良介紹，根據2019年中國糖尿病足防治指南指出，糖尿病足傷口潰瘍是糖尿病患者致死、致殘的主要原因之一。糖尿患者罹患病足傷口潰瘍的發生率8.1%，年復發率31.6%，大陸每20秒就有一人因為糖尿病足傷口潰瘍而截肢。估計糖尿病足傷口潰瘍病患達到750萬人，醫療支出更高達人民幣1,600億元（約新台幣6,961億元）。

根據合一生技公司網站資料顯示，ON101在大陸已在9月23日完成pre-NDA meeting，接下來將等待正式藥證審查流程；台灣部分，目前三期臨床試驗第二次期間分析報告已送食藥署進行NDA（新藥查驗登記）審查，目前也在進行「優良臨床試驗規範（GCP）」實地查核，預計10月完成。也就是說，ON101在兩岸都已進入上市前最後收尾階段。不過中天說明，公司已遵循法規提供所有必要資料，現由各主管機關依權責及法規進行審查。

糖尿病 生技

延伸閱讀

陸海關總署：國外技貿措施 仍衝擊陸出口企業

第七批韓戰共軍遺骸今送返回大陸

大陸昨新增確診14例 均為境外移入

大陸新冠疫苗年底產能 估達6.1億劑

相關新聞

中天糖尿病新藥大陸發表臨床成果 要找合作夥伴

中天（4128）大陸子公司中天（上海）生技今（27）日在大陸發表糖尿病足傷口潰瘍新藥ON101三期臨床試驗數據報告，結果...

大通地產台中首案「大通大美」 開盤首日熱銷八成

北部知名都更推手大通地產，進軍台中房市首案「大通大美」，今（27）日舉行公開發表會，現場首創85折回饋讓利策略給第一波潛...

台中豪宅一姊張麗莉好殺 不動產協進會以台灣正名成功

同為龍寶建設董事長的張麗莉9月3日接任第16屆「世界不動產聯盟－台灣分會」理事長；張麗莉表示，中華民國不動產協進會是少數...

口罩隔離衣 防疫物資蛋塔效應危機來襲？

新型冠狀病毒疫情改寫全球政經局勢，也帶來傳產浴火重生的契機，除了成衣大廠跨足醫用防護衣領域，口罩也從夕陽產業華麗轉身。

中華郵政最大資產活化 五星飯店擬改商辦大樓

台北市信維郵局改建，是中華郵政最大資產活化案，原與晶華酒店集團合作建五星飯店，日前雙方已合議終止。中華郵政不排除變更建照...

產業追蹤／印度禁TikTok 新創搶地盤

美國App Annie數據公司近期發布2019年全球App的「Top Publisher Awards」排行榜，最賺錢的...

產業追蹤／穆斯林商機熱 突破2.2兆美元

穆斯林國家的人口規模與經濟持續成長，使得從伊斯蘭生活方式發展出來的伊斯蘭經濟（或穆斯林商機）愈來愈受到各界矚目。根據《全...

產業追蹤／美妝品牌南向 善用場景行銷

行銷溝通開始轉變，場景行銷革命有別於中間財及耐久財，講究的是規格、創新和價格，消費財更重視品牌形象和目標消費者生活風格的...

全台最大無印良品 30日開幕

占地達500坪、全台營業面積最大的「MUJI無印良品」台中金典概念店，30日在台中金典綠園道商場開幕營運，全力搶攻台中居...

商仲不動產趨勢記者會 本周輪番登場

時序進入第3季末，商用不動產交易升溫，高力國際與戴德梁行本周將舉行第3季不動產展望記者會，分析本季及未來商用不動產與投資...

生物產業協會 29日改選理監事

台灣生物產業發展協會29日舉辦2020會員大會暨論壇，特邀副總統賴清德致詞，經濟部長王美花也會以「台灣生技產業發展之策略...

正新廠房失火 營運影響小

輪胎大廠正新旗下溪洲廠昨（26）日發生火災，所幸火勢在半小時即獲控制。該公司指出，相關設備和原物料均有投保財產險，將申請...

熱門新聞

美制裁中芯 台系晶圓廠迎轉單

新冠試劑外銷 台廠傳捷報

美制裁中芯 陸再遭重擊

元大原油正2淨值過低 預計10月5日申請下市

台新賣彰銀股 喊19元才不吃虧

交通部賺千億 成高鐵財改贏家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。