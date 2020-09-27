大通地產台中首案「大通大美」 開盤首日熱銷八成

北部知名都更推手大通地產，進軍台中房市首案「大通大美」，今（27）日舉行公開發表會，現場首創85折回饋讓利策略給第一波潛銷客戶，加上車位不分區位80萬顛覆性折扣，讓已下訂民眾當場轉訂簽約，創下公開首日即熱銷八成的好成績。

負責銷售的上揚國際台中營業一處總經理楊濬輔表示，透過這種嶄新的讓利模式，就是要讓首購菁英族群不只買得起，更要買得心滿意足。

結合大通地產以善為本的理念、上揚國際顛覆傳統的銷售策略，讓坐落台中市草悟道、美術館生活圈，西區第一棟危老都更建案「大通大美」，在短短五周預約時間，就創下超過200多組下訂客戶，今天到場的更超過370組。

位於台灣大道、五權路口的「大通大美」，在830坪基地規劃地上22樓、地下五層大樓建築，26至36坪、2至3房產品，174戶住家、4戶店面，每坪開價42萬至46萬元，總銷29億元。

大通地產是長期深耕雙北的品牌建商，專營危老都更建領域，透過以善為本的核心理念，30多年來默默推動城市翻轉，累計在雙北推出的危老都更建案已有6案，「大通大美」則是台中首案，明年新莊還有一件都更案要進場。

業界指出，大通地產總是推案即完銷、屢創100%無餘屋紀錄，多次榮獲台灣誠信建商、台灣優良建商等認證，歷年作品為國家金獎常勝軍，其中「極上學」、「新板PLUS」更擁有一案三金認證，以翻轉城市為榮，用至善創造共生，就是大通的非凡之處。

據了解，大通總經理林志豪，在整合台中這塊土地時，親自拜訪每一位持有地主和租戶，表達對土地善意誠意，前後花費超過十年時間，才終於成就這處難得的黃金地段土地。

楊濬輔說，台中市西區由草悟道、科博館、美術館形成的綠色微笑生活圈，近年已成台中人最嚮往的宜居城市，也是最保值房產熱點，但因土地開發早，已無大型空地可供興建，近來，只要一推出新案就會迅速搶購一空。

位在西區門戶、北區中區核心的「大通大美」，3分鐘草悟生活圈，轉身誠品綠園道、美術館、向上路，綠海、藝文；還能快速品味第二市場、文青柳川水岸、秀泰、大魯閣、台糖湖濱區、台中大車站、三井LALAPORT，自在漫遊中區。

另外，捷運綠線即將通車，帶動台中捷運宅利多發酵，「大通大美」正臨地下化捷運藍線B12計畫站，兩站串聯與捷運機場線共乘的台中火車站，三站連結與捷運綠線共構的市政府站，且因捷運藍線將以地下化方式行駛，「大通大美」不會因高架影響景觀及房價，擁有捷運優點卻沒有捷運抗性。