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後疫情時代「剪刀經濟」崛起 楓康超市促銷五行雜糧飯

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
北埔鄉農會「五行雜糧飯」採用7種國產優質穀物，對照漢方五行養生概念，以五色調理五臟；包括有北埔冷泉香米和糙米（金）、台南毛豆（木） 、新豐黑豆（水）、竹北紅薏仁和屏東紅豆（火）及台東小米（土）等7種穀物。記者李珣瑛／攝影
北埔鄉農會「五行雜糧飯」採用7種國產優質穀物，對照漢方五行養生概念，以五色調理五臟；包括有北埔冷泉香米和糙米（金）、台南毛豆（木） 、新豐黑豆（水）、竹北紅薏仁和屏東紅豆（火）及台東小米（土）等7種穀物。記者李珣瑛／攝影

後疫情時代「剪刀料理」銷售倍增，楓康超市今（26）日在竹北光明店舉辦「五行雜糧飯百人試吃大會」，會中邀請五星級主廚阿豪師現場製作五行雜糧飯的創新料理，讓宅在家也能輕鬆做出健康、美觀又好吃的料理。

楓康超市部資深經理林明圖表示，後疫情時代具備簡單操作的「剪刀料理」，只要剪開食材即可輕鬆加熱完成的料理大行其道，銷售業績都呈倍增走勢。楓康近年結合農會大力促銷在地智慧農產品，單是這類在地農產品一年來業績已突破2,000萬元。

農糧署北區分署長王安石表示，為配合稻米產業結構及耕作制度調整政策，北區分署透過大糧倉計畫，積極推動國產雜糧產業發展，開發各式優質產品及行銷通路。北埔鄉農會「五行雜糧飯」具備產銷履歷驗證標章，食品安全有保障，所使用的原料皆為優質國產穀物，自去年上市後就廣受各界好評，為了推廣給更多消費者，這次輔導北埔鄉農會與楓康超市合作，在全臺47家連鎖店面設立「五行雜糧飯」專櫃，擴大國產雜糧消費市場。

王安石指出，「五行雜糧飯」耗時十個月才開發成功，主要需克服如何將煮熟時間不一的7種穀物，成為消費者簡單、快速在同一時間完烹煮完成。即日起至至11月12日，全台楓康超市47家店面都設立「五行雜糧飯」展售專櫃，原價每盒150元（含4小包，每包170克），促銷價每盒139元，並不定時舉辦試吃活動，讓消費者看得到、吃得到及買得到。

農糧署北區分署表示，因應後疫情新生活，自煮人口增加，北埔鄉農會「五行雜糧飯」能滿足現代人方便快速、健康的料理需求，並具備產銷履歷驗證標章，採用7種國產優質穀物，對照漢方五行養生概念，以五色調理五臟；包括有北埔冷泉香米和糙米（金）、台南毛豆（木） 、新豐黑豆（水）、竹北紅薏仁和屏東紅豆（火）及台東小米（土）等7種穀物，具有均衡營養並且結合非基因改造、國產優質穀物及低碳運輸環保等4大特色。讓消費者吃得方便、健康又安心。

五行雜糧飯可用於煮粥、炒飯、研磨米漿、燉飯等多種料理變化。像是五行雜糧的吐司、米漢堡、壽司捲、獅子頭、法式濃湯、冰糖銀耳五彩米、五彩仙蝦捲、地瓜五彩米可樂餅等，都能成為家庭主食取代白米飯或麵食。

楓康超市26日在竹北光明店舉辦「五行雜糧飯百人試吃大會」，會中邀請五星級主廚阿豪師現場製作五行雜糧飯的創新料理，讓宅在家也能輕鬆做出健康、美觀又好吃的料理。記者李珣瑛／攝影
楓康超市26日在竹北光明店舉辦「五行雜糧飯百人試吃大會」，會中邀請五星級主廚阿豪師現場製作五行雜糧飯的創新料理，讓宅在家也能輕鬆做出健康、美觀又好吃的料理。記者李珣瑛／攝影
運用「五行雜糧飯」可變化出多款創意料理。記者李珣瑛／攝影
運用「五行雜糧飯」可變化出多款創意料理。記者李珣瑛／攝影
五星級主廚阿豪師（中）示範五行雜糧飯的多款創意料理。記者李珣瑛／攝影
五星級主廚阿豪師（中）示範五行雜糧飯的多款創意料理。記者李珣瑛／攝影

楓康超市 北埔

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