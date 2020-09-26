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史上最大優惠 首都、台北客運推北花國道優惠來回票

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

首都、台北客運針對北花國道客運推出史上最大票價優惠，自9月30日起至10月31日止，1580路線「板橋←→花蓮」來回票全票優惠價400元，相當來回原票價五七折（原價704元）；1071路線「南港←→花蓮」來回票全票優惠價400元，相當來回原票價六二折（原價640元）。

除了史上最大票價優惠，自9月30日起至10月11日止，暢遊花蓮再加碼，凡搭乘1580、1071路線的旅客可獲得熱咖啡或熱茶乙杯，花蓮縣長徐榛蔚還請每位旅客吃阿美麻糬，歡迎大家一起搭國道客運來花蓮，花蓮跟您好麻吉。

中秋及國慶連假期間，憑北花國道客運購票證明向指定業者租車，可享有租車優惠，相關訊息可上交通部公路總局網頁查詢租車業者優惠清冊。憑汽(機)車出租單及國道客運購票證明至花蓮站售票櫃檯，再加碼享有國道客運票價折抵優惠，一張汽車出租單折抵票價最高上限200元、一張機車出租單折抵票價最高上限100元，利用國道客運及租車的多重優惠，可省下不少交通費。

國道客運 票價

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