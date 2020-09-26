從銅鑼燒起家 星野創辦人曲聲揚拼出米其林王國

米其林指南首度跨足台中，星野集團旗下JL Studio就一舉摘下二星殊榮，同集團的橡木炙烤牛排館、与玥樓及Chope Chope Eatery等三間餐廳都拿下餐盤推薦，可說是最大贏家，也讓許多人好奇，到底這個中台灣規模最大的高端餐飲集團如何從從平價的銅鑼燒起家，一步步擴張王國版圖？

「我的方式很簡單，但很多人都做不到。」採訪這天，星野集團創辦人曲聲揚穿著T-shrit、牛仔褲現身，沒有大老闆的架子，員工見到都喊他「曲爸」，崇尚自由的他說自己都把員工當作家人，公司沒有上市櫃，唯一的股東就是員工，放手讓員工發揮，而集團的角色就是在背後傾全力提供資源和協助，讓第一線的主廚、外場全力往前衝，一步步共同打拼出餐飲王國的江山。

十四歲開始半工半讀，曲聲揚年少時就接觸中、西料理，在心中埋下對料理的熱情，出社會後歷經創業成功與失敗，曾經年營收破億，也一度負債新台幣7000多萬，大起大落的人生讓他從此記取教訓，多存錢、做好風險評估、準備好再投入是他最常對身邊員工耳提面命的道理，但他談起做生意卻像極了愛情，只要遇到對的人，就不惜血本投入資源。

曲聲揚用三年磨一劍來形容今年米其林指南台中唯一的二星餐廳JL Studio主廚林恬耀Jimmy。

2016年底，JL Studio風光開幕，這間以現代新加坡料理為主題的餐廳由新加坡籍主廚林恬耀掌舵，甚至以他的名字Jimmy Lin為餐廳名稱，可見星野集團對林恬耀的重視，不過，曲聲揚直言，前面一年半帳面上都是虧損，一直到他決定把餐廳放手給林恬耀自己經營，JL Studio的營運才漸漸有起色。

訪問過程中曲聲揚不斷誇獎林恬耀，但餐廳開門總得做生意，如何讓藝術家變成經濟學家，是星野集團和林恬耀合作成功與否最大的考驗，曲聲揚回憶那次跟林恬耀深談的過程，當時林恬耀肯定地向他保證自己可以，於是他二話不說決定將餐廳內外場全權交給林恬耀負責，自己則退居幕後當一個投資者，只在林恬耀需要的時候給予建議和支持，而這一招果真讓藝術家性格的林恬耀務實起來，從食材、進貨、人事、成本...從頭學起，也更願意接地氣的跟內外場人員磨合。

「我很慶幸我沒有看錯。」世有伯樂，然後有千里馬，從虧損一年半到座無虛席的米其林二星餐廳，曲聲揚語氣難掩得意，他說三年來就算曾連續虧損，他心中也不曾淌過一滴血，只要是他認為對的事情就要做，而集團能做的就是全力支持，才能讓林恬耀這把寶劍被磨得又利又亮。

與曲聲揚一起創立皮諾可可餐廳，現任与玥樓總經理賴宣勳談起曲聲揚，說他幾乎不罵人，倒是罵兒子比較兇，溝通、不上市櫃但把獲利分享給員工，是星野集團能逐漸壯大的關鍵，當老闆用分享獲利換取時間與自由，員工也能從中獲得財富跟未來，那其他同業自然無法與之競爭。

作為中台灣唯一擁有米其林二星的餐飲集團，曲聲揚的眼光可不會只停留於此，他將旗下米其林餐盤推薦餐廳与玥樓的料理做成冷凍料理包販售，才剛上架就造成搶購風潮，很多民眾想吃還得排隊，他無奈的說目前的工廠真的太小，產量有限，全新符合SGS標準的食品加工廠預計在明年落成，屆時二星餐廳JL Studio、与玥樓都會有產品推出，顛覆過去人們認為米其林不能冷凍的刻板印象，用產線一條龍搶攻宅經濟市場。

他也預告，星野集團要建立的是全面的高端吃喝玩樂王國，下一步將跨足旅宿業，在台灣打造頂級奢華度假村，目標挑戰全台最貴房價，甚至會比同名的日本星野集團在台開設的星野谷關渡假村每晚住房價格要高。