高鐵會賺錢 票價不會調

2015年台灣高鐵公司（2633）進行財改案時，交通部官員就表示，財改後高鐵財務趨於健全，十年內應不需要調整票價。而財改後短短五年，台灣高鐵除每年發放股東現金股利，還累積提撥了高達160.8億元的盈餘到政府設定的「平穩基金專戶」，預期在高鐵運量穩定成長、獲利穩定下，到2030年應該都不需調整票價。

據指出，依高鐵興建營運合約規定，只要物價指數上漲達一定幅度，便可調整基本運價，但即使物價指數早已超過合約規範，台灣高鐵公司大股東交通部，都不准提調整一事，主因是高鐵年年賺錢，盈餘應該回饋給社會，票價根本不需調整，何況高鐵調整票價，恐引起物價波動，故而交通部宣稱屬於「公股民營」的台灣高鐵公司，被外界譏諷早已喪失票價訂價權。

目前高鐵基本費率為每人每公里4.134元，若依據法定優待票差額交叉補貼及離峰、通勤等優惠損失計算，基本費率可漲至每人每公里4.597元，等於台北至高雄單程最多可漲至1,560元，較現行的1,490元要貴70元，不過，只要高鐵獲利，即使可以調整票價，交通部也會繼續維持現行票價。