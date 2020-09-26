獨家／台灣高鐵財改五年多 政府獲利破千億

台灣高鐵公司（2633）已成交通部重要金庫！交通部於2015年主導台灣高鐵進行財務改革方案，實質掌控台灣高鐵經營權迄今五年多，包括現金股利、股票市值、回饋金和平穩基金，交通部已大賺超過千億元，為高鐵財改案中的最大贏家。

據指出，台灣高鐵當年因每年折舊攤提金額高達100多億元，加上沉重的利息負擔，以及運量不如預期，營運陷入困境，瀕臨破產，交通部提出減增資和延長特許期35年的方式，來徹底解決高鐵財務危機。

但減增資過程中，交通部明訂普通股股東全部減資六成，且高鐵五大原始發起股東不得參加增資，當時除其他泛公股外，交通部單獨增資242億元（24.2億股），一躍成為高鐵最大單一股東，正式主導高鐵，五年來包括已領取的近104.8億元現金股利，以及744.15億元的股票市值，扣除增資成本，淨賺超過600億元，獲利驚人。

另外，台灣高鐵在五大原始股東得標時，承諾35年特許期期滿（至2033年），將給予政府共1,080億元的回饋金，後來台灣高鐵進行財改案時，返還地上權用以折抵回饋金，折減金額298億元，故折減後累計應繳付的回饋金約782億元，截至今（2020）年6月底，累積實際已支付回饋金總額多達101.5億元。

在高鐵財改時，因延長35年特許期，當時雖未訂定回饋金，但制定一個「超額盈餘回饋」的平穩基金，當作第二期的回饋金，台灣高鐵近五年來都獲利，平穩基金帳戶累積已超過百億元，台灣高鐵依規定，於今（2020）年8月首次進行「平穩機制專戶」提撥及動支，總計提撥60.8億餘元給政府，將納入交通部「鐵道發展基金」統籌運用。

換句話說，政府到現在已從台灣高鐵身上拿到267.1億元的現金，加上股票市值744.15億元，總計獲利突破千億元，扣除增資時向銀行借貸的242億元，淨賺769億餘元。而平穩基金原本是第二個35年特許期要給政府的回饋金，政府卻提早十幾年就開始提撥。

對於鉅額的獲利數字，交通部官員說，確實超乎當時預定第十年才會拿到股利的目標，但這也顯示政府推動財改方案，讓高鐵財務健全，得以年年獲利的決定是正確的。

被減資六成的小股東不滿的說，當初財改是為了改善高鐵財務，結果政府「整碗捧去」，既接收了高鐵所有建設資產，還坑殺3萬多普通股股東，整個過程根本就是巧取豪奪。