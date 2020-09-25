聯聚子品牌推新案理仁柏舍 打造美感公園宅

中部頂級豪宅推手聯聚建設，旗下子品牌理仁建設首案「理仁柏舍」即將於10月潛銷亮相，此案標榜「輕奢宅」規劃，主要鎖定年輕企業主、都市新貴等講究美感及品質的族群。

聯聚建設台中七期所規劃的產品，一向以百坪以上豪宅為主，今年剛推出「聯聚瑞安大廈」60坪的規劃，開售即熱銷八成。

為讓七期以外購屋人也能體驗聯聚建築的美好，旗下子品牌理仁建設推出首案「理仁柏舍」，標榜由聯聚團隊操刀，奢華質感與美感不變， 45坪輕奢標配宅，總價2,200萬至2,800萬元，更適合年輕菁英族群。

「理仁柏舍」位於台中地王新光大遠百正對面，以一巷距離遠離人潮保有隱密性，卻又享有七期市政中心黃金地段，如台北市大安區永康路、仁愛路的名人巷，充滿綠意，人文氣息濃鬱。

此案緊鄰公園、三面臨路，1,202坪壯闊基地，以棟距優勢為視野加分，近200米長的林蔭步道，360度環繞建築。步行即可達國家歌劇院藝文特區，緊鄰惠中公園，附近的惠來溪水岸，在都市正核心卻能與自然共生。

在交通方面也是便利性十足，步行兩分鐘即可達捷運藍線新光遠百站，及台灣大道公車主線站點，擁惠來/葳格國小、至善國中，九年一貫明星學區，逢甲大學、興大附農第二校區也在周邊，該地段生活機能完整，地理位置具高保值性。

理仁建設總經理陳瑞豐表示，「理仁柏舍」建築外觀採新現代風格，外觀列柱設計調節室內光線與溫度，並以錯層陽台設計垂直綠化，綠植沿著陽台而上，所有坐向的室內採光更舒適。

另外公設規劃也相當豐富，包括森林意象庭院、泳池、Spa、健身房、輕食廚房、KTV影音劇院、閱覽空間、Sky Lounge等，以貼近使用者的角度規劃設計，不僅讓住戶在社區內能夠舒壓放鬆，也能透過各種聚會空間，連結家人及朋友間的情感。

陳瑞豐強調，「理仁柏舍」獨一無二的區域位置，是理仁將其選定為品牌首案的主要原因，加上聯聚團隊的規劃與執行，決心打造一棟離塵不離城、 與自然共生的美感公園宅。

而此案尚未公開，去年起就引起許多人的關注，並首次以策展方式，在興建前於基地規劃為期三個月的複合式藝文園區「理仁柏舍美感公園」，大型彩色的編織裝置藝術，一開放就成為民眾拍照打卡熱點。

美感公園結合許多知名品牌，在園區裡設置期間限定的各種有趣活動和五感體驗空間，自9月27日起至12月13日止，每逢周末11時到18時開放。