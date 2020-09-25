麗彤引進韓國機能飲品 攻國內保健食品逾千億元商機

麗彤生醫（6539）瞄準台灣保健食品市值破千億的商機，持續擴張旗下保健食品涵蓋範圍並放大整體營運規模。麗彤基於DV保健食品在台灣奠定優異的口碑與高回購率，一方面，良好銷售業績推進保健食品貢獻公司整體營收的穩健基礎；另一方面，公司趁勢再度推出新產品問市，引進最新韓國「BOTOSUPERFOOD 100%甜菜根汁」機能飲品，有望持續搶攻保健食品市場成長的龐大商機，提升麗彤於市場的占有率表現。

展望未來，麗彤「BOTOSUPERFOOD 100%甜菜根汁」機能飲品已於今年8月起陸續在DV官方網站、MOMO購物網、康是美等上架銷售，將有助於為今年公司下半年整體營運注入新一波成長活水；再者，麗彤將持續憑藉著累積多年專注旗下DV保健食品的自主研發、生產及銷售推廣的經驗，借力延伸更多天然食品等原料，並與多元國際合作包括引進相關保健食品、拓展海外市場通路等新能量，保持每年推出6-8款的保健食品上市，推進公司未來整體營運更上一層樓。

麗彤進一步表示，公司自2019年3月首次引進韓國紅石榴美顏飲，首賣1個月即完售20,000盒的銷售佳績，是此次BOTO給予麗彤台灣區獨家代理銷售權的主要原因。麗彤並指出，此次在代理前，已先於旗下醫美管理平台、DV官網之會員進行市場調查，此產品的接受度高達50％以上，公司即刻引進代理問市，因此，麗彤期待此產品可複製過去DV保健食品所累積的銷售通路經驗，運用交叉行銷策略，創造麗彤DV保健食品全通路展現優異的銷售業績。

隨著健康需求及人口高齡化，帶動保健食品市場規模持續擴大，根據台灣食品工業研究所IT IS食品產業年鑑(2019)中的調查及推估指出，2018年台灣保健食品市場規模為新台幣1,367億元、年增5.79％，2019年預估整體成長率6.63％，膳食補充劑型態表現相對較佳，以麗彤在台灣市占率尚低的情況下，未來仍有龐大的市場拓展空間與商機。