香港新創Boxful跨足台灣電商物流 推速配服務

不用上架PChome、momo等大電商平台，賣家其實也可以快速到貨。香港新創Boxful宣布跨入電商領域，推出「Boxful超速配」，提供品牌賣家快速到貨服務，雙北最快6小時，最慢8小時到貨，幫助品牌電商解決倉儲、物流，不用上架大平台，也能有雙北8小時到貨能力。

Boxful後台庫存管理系統更可支援蝦皮購物、SHOPLINE、LINE口袋商店、Shopify、Easystore等多個電商通路與開店平台，打造完整的Boxful電商生態系，不用被單一平台卡住存貨，品牌賣家可更輕鬆管理各平台訂單、調度庫存，並有「智慧庫存預測警示」，避免缺貨機率。

根據Boxful的《台灣快速到貨調查報告》，台灣消費者最常使用的網購管道是標榜快速到貨的大型網購，商品多元、折扣多、快速到貨是前三大購買原因，71%消費者表示有快速到貨可以明顯提升購買意願，最需要快速到貨的前三大商品為：美食伴手禮、3C家電、日用快消品；而從賣家端來看，選擇24H大型購物平台的前三大原因是：平台導流(59%)、完整倉儲物流服務(48%)、24H到貨(42%)，而最詬病大型購物平台的原因為抽佣和費用過高及破壞價格，也認為快速到貨可以提昇消費者下單意願平均達36%！

Boxful董事總經理許仄偉表示，今年因應市場需求，推出快速到貨的「Boxful電商物流」服務，提供品牌賣家快速到貨服務，雙北最快6小時，最慢8小時到貨。另外，支援多通路管理、多元物流選擇，可串接蝦皮購物、SHOPLINE、LINE口袋商店、Shopify、Easystore等多個電商與開店平台，透過API拋接訂單，高效完成揀貨出貨，並提供超商取貨、快速到貨、一般宅配、逆物流、跨境物流等多元物流選擇。透過系統內建的企業專屬儀表板，可以隨時檢視倉庫使用量及費用，並設有智慧預警系統及庫存預測系統，評估安全庫存水位，即時掌握逆物流狀態，搶得先機。