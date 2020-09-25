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KKStream影音優化相關技術 獲三國專利

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

KKBOX 集團旗下提供影音串流技術服務的 KKStream ，獨家技術獲美國、日本、台灣專利肯定。三張專利分別為獲得美國專利的「影片優化處理系統及方法」，以及日本和台灣都有專利的「位元率優化系統及方法」。KKStream獨家研發的按主題編碼技術（Per-Title Encoding, PTE）和感知串流引擎（Perceptual Streaming Engine, PSE）解決方案，是影像串流的核心技術，能夠最佳化影片檔案傳輸流量，藉此大幅減少串流平台OTT TV業者的營運成本。

KKStream指出，「影片優化處理系統及方法」是擷取自 PTE 解決方案，利用 AI 自動辨別不同位元速率（Bitrate）進行影片壓縮轉檔，大幅減少傳輸頻寬、節省儲存空間，有效降低 OTT 平台業者的營運成本。「位元率優化系統及方法」則是基於影像增強技術PSE，可用來強化原始影片的視覺表現，將低解析影片提升一倍畫質，能讓觀眾輕鬆觀賞絕佳的串流影像品質，兩項技術結合（PTE+PSE），更可以幫助平台業者降低 80%傳輸成本，用較低的流量享受更高的影像品質。

KKStream長期經營日本市場，為最大有線電視公司打造出 OTT 串流平台，整合 AWS Media Service，建構出複雜且龐大的 Linear Streaming 解決方案，更開發出能細分千分之一秒畫面的「VOD自動精準剪輯系統」，在電視節目直播結束後，即時剪輯出VOD並立即上架節目。流程全自動化，不但節省人力，有效縮短節目上架時間，透過雲端運算還能夠同步處理大量的節目剪輯上架，滿足日本市場超高規格的需求，同時讓訂閱會員可以透過各種智慧型裝置，輕鬆隨選喜愛的節目觀看。

有線電視 OTT 雲端運算 KKBOX

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