和泰車10月18日淨灘減塑 撿一支寶特瓶就捐10元
和泰車（2207）全力推動企業社會責任 ，代理的品牌TOYOTA集團延續去年全台萬人淨灘創舉，今天再次宣布，10月18日將結合集團與民眾力量，串聯全台17處海岸，以「珍愛台灣 不能沒有你」主軸，舉辦和泰TOYOTA集團淨灘減塑全台總動員活動。
活動當天全台撿拾的廢棄寶特瓶，和泰汽車將以1支10元的金額，捐贈公益基金予非營利組織，推動減塑環保教育，共同減塑珍愛台灣。
活動當天將由和泰車董事長黃南光以自身行動力，帶領員工、眷屬，從「我」展現淨灘減塑行為。也邀請各界的「你」(公單位、非營利組織、車主、民眾等志工)共襄盛舉，一起珍愛台灣海岸。
和泰車表示，台灣環繞著美麗海洋且擁有豐富的海洋資源。卻因種種因素造成汙染及廢棄物威脅。據估計，全球每年有超過800萬噸塑膠垃圾流入海洋，其中又以塑膠瓶罐為最大宗。這些垃圾不僅破壞海岸風景與環境，更會嚴重威脅生物多樣性。
和泰TOYOTA集團去年與全台萬名珍愛台灣的民眾一同淨灘減塑，共撿拾4.3萬支寶特瓶及10噸垃圾。同時和泰汽車捐贈43.9萬元予環保團體，協助推動掩埋場踏查、減塑資訊傳播及環保教育，藉以延續活動影響力。
除了透過淨灘活動防止海岸垃圾流入海洋外，和泰汽車集團也全力致力於源頭減量， 各集團代理的品牌，都積極推動減塑活動。
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