盛弘串連醫院藥局健診三場域 打造大健康生態系

布局後疫時代商機，盛弘串連旗下醫院、藥局、健診中心三大場域打造大健康生態系，旗下熔噴布廠敏成則進軍高階醫材及工業材料。

新冠病毒（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐全球，醫療保健議題再度引起重視，除了精準化、個人化的健康醫療為重要訴求外，遠距醫療也加速發展，醫療行業的數位轉型加上ICT結盟的趨勢成型。

盛弘董事長楊弘仁表示，集團以敏盛醫院一家地區型醫院為起點，迄今逾45年，歷經企業轉型、改造及不斷升級，以點（醫院、藥局）、線（醫、藥、健診上下游整合）、面（從治療提升至精準治療，向前推進以精準健診預防發病、並以互聯網串連相關服務），逐步打造自有的大健康生態體系。

楊弘仁表示，除強化醫療體系的服務之外，前年起併購躍獅連鎖藥局和哈佛健診中心，成立盛雲電商平台建置診所及藥局採購的供應鏈，盛弘自有醫、藥、檢的大健康生態系已具體成形。目前集團以資源共享，進行醫電系統串連進行線上/線下虛實整合，未來除了既有壽險及企業健檢外，也將強化基因檢測產品。

另一方面，旗下熔噴布大廠敏成今年在疫情中繳出亮眼的成績單，配合台美防疫合作，敏成與防疫國家隊成員合作，計劃輸出成功模式，將前往美國設廠。

敏成董事長古思明表示，機器已進入測試階段，目前亦與東南亞國家洽談設立PPE（Personal ProtectiveEquipment）防疫產業鏈，集結上下游產業策略合作一起打世界盃，共同輔助其它國家建置自主防疫物資產業鏈。

古思明表示，已擬定研發、製造、行銷三大策略，積極搶進高階奈米抗菌材料研發、導入智能化生產及綠色製造系統；目前已與普瑞博合作打入高階醫材領域，產品用於捐血袋上過濾白血球，以提升捐血的安全性，另外包括半導體製程工業領域及汽車產業都可望有突破。