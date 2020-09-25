塭仔圳市地重劃工程上網招標 第一區發包金96億元
新北市政府地政局塭仔圳市地重劃工程第一區標案於今（25）日正式上網公告，將第一區再分為1-1區及1-2區二標案，施工面積分別為136.7公頃及134.7公頃，合計發包金額96億元。
新北市地政局指出，塭仔圳市地重劃工程位於新莊中正路以北的第一區，工程發包分為1-1區及1-2區等二個標案。其中1-1區施工面積約136.7公頃、發包金額約52億元；1-2區施工面積約134.7公頃、發包金額約44億元。
新北市地政局表示，招標文件於9月25日起至10月20日止於政府電子採購網進行公開閱覽；透過塭仔圳市地重劃工程的開發，可解決區內公安頻傳、環境汙染及公設不足的問題，以提升整體生活品質，對於新北市的發展具有重要的意義，已將標案上網公告，歡迎國內各大工程廠商參與投標，打造塭仔圳為新北國際門戶。
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