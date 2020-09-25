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防疫也要有型 聚茂客製化圖案口罩上市

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
聚茂生技將推客製化口罩，即將推出中秋節及光輝十月印有玉兔圖案的中秋口罩及I love Taiwan國旗口罩，甚至還針對股票族推出「天天漲停板」口罩。（聚茂生技／提供）
聚茂生技將推客製化口罩，即將推出中秋節及光輝十月印有玉兔圖案的中秋口罩及I love Taiwan國旗口罩，甚至還針對股票族推出「天天漲停板」口罩。（聚茂生技／提供）

在全球疫情未遏下，口罩仍是個人防疫的最佳利器，業者推出客製化圖案口罩，除了有迎接中秋節及光輝十月的中秋口罩、「I Love Taiwan國旗口罩」，還有針對股票族推出的「天天漲停板」口罩，讓民眾「造型」與「防疫」兩大願望，一次滿足。

聚茂生技公司表示，目前口罩市場中，除了多彩口罩引發注目外，也有許多消費者都來電詢問有無客製化圖案的口罩產品，因應這項需求，針對即將到來的中秋節及光輝十月推出印有玉兔圖案的中秋口罩及I love Taiwan國旗口罩，該款客製化圖案口罩採單片式環保印刷，雖成本較高，但圖案可保持完整。

該系列客製化圖案口罩100%台灣製造，團體活動、出國、國際比賽等場合必備，並可以客製化量身訂製。該口罩採三層防護式設計，可用於防飛沫、防花粉、防塵等日常防護使用高等級的熔噴布，做抗靜電處理，防護和過濾效果加倍，另外，口罩四周鎖邊，增加密閉性。

聚茂為上市公司聚隆纖維（1466）的子公司，聚隆發言人賴明毅說，客製化圖案的三層式防護口罩的中層使用的是台灣熔噴不織布，且加上靜電駐極技術後，讓熔噴布帶有靜電，過濾效果可大幅提升，熔噴布材料PP聚丙烯原本的過濾效果約為30-35%，靜電駐極後，可提升至95-99.99%。

該款客製化圖案口罩是由聚茂生技自有品牌艾司鉄克設計生產，是百分之百台灣製造的三層防護口罩，通過紡織研究所認證，符合規範，將在9月底前陸續於居家魔法師官網、松果購物、PCHOME24H、小三美日、蝦皮超市、蝦皮賣場、中央福利社等各大電商平台上架。

聚隆發言人賴明毅(左)說，聚茂客製化圖案的三層式防護口罩，中層使用的是台灣熔噴不織布，加上靜電駐極技術，過濾效果可大幅提升。（聚茂生技／堤共）
聚隆發言人賴明毅(左)說，聚茂客製化圖案的三層式防護口罩，中層使用的是台灣熔噴不織布，加上靜電駐極技術，過濾效果可大幅提升。（聚茂生技／堤共）

口罩 中秋節 國旗

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