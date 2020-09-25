小檜溪重劃區水岸第一排新案登場 每坪成交價站上3字頭

經濟日報 / 記者陳美玲/台北即時報導
昭揚建築總監呂雅蕙表示，昭揚在桃園耕耘很久，已有品牌知名度，且有自身的品牌粉絲，因此總銷20億元的「昭揚天滙」不到三個月完銷，因此第二案「昭揚天御」在潛銷期間有不錯的買氣。陳美玲/攝影
昭揚建築總監呂雅蕙表示，昭揚在桃園耕耘很久，已有品牌知名度，且有自身的品牌粉絲，因此總銷20億元的「昭揚天滙」不到三個月完銷，因此第二案「昭揚天御」在潛銷期間有不錯的買氣。陳美玲/攝影

深耕桃園近20年的區域品牌建商昭揚建築，今(24)日舉行「昭揚天御」公開記者會，昭揚建築總監呂雅蕙指出，「昭揚天御」潛銷三至四個月期間就被預約七成，顯示公司在桃園品牌實力受到客戶支持，「昭揚天御」熱銷七成也是繼「昭揚天滙」之後另一個熱銷新案。

總銷60億元「昭揚天御」，規劃66~80坪產品，呂雅蕙指出，由於該案位於「青溪特區（小檜溪重劃區）」第一排，該案每坪開價36萬元，每坪成交均價在34萬元；呂雅蕙表示，昭揚在桃園耕耘很久，已有品牌知名度，且有自身的品牌粉絲，因此總銷20億元的「昭揚天滙」不到三個月完銷，因此第二案「昭揚天御」在潛銷期間有不錯的買氣。

昭揚建築營業二處副總經理王祐乾表示，「昭揚天御」是水岸第一排面積最大的案子，因此規劃上比較的七成買方來自於區域客，且以換屋為主，少數是來自台北的投資客，全案戶數210戶，其中住宅194戶、店面16戶。

呂雅蕙指出，從2015到2020年五年間，昭揚推了總銷合計600億元的新案，目前有16個動工、施工中，未來將持續深耕桃園，包括龜山、中壢等區。

重劃區 建商

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