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法巴銀：台灣創業家擁現金為王 居全球之首

經濟日報 / 記者張瀞文／即時報導

法國巴黎銀行財富管理發布最新「2020 全球創業家報告」指出，僅2％的台灣創業家認為持有現金部位具有風險，遠高於全球的18%，為全世界最傾向擁抱現金的國家。

另外，房地產投資最受亞洲市場青睞。台灣創業家熱愛實體資產投資，在房地產投資的比例遠高於全球平均，僅有8%台灣創業家認為房地產投資有風險。其他亞太地區的創業家認為房地產投資具風險的比例也偏低，印尼與香港為3％，中國為 2％、新加坡更低到 0。

報告顯示，全球超過一半的創業家不將現金或房地產視為風險資產類別，尤其亞洲創業家對房地產投資保持樂觀態度。從世代差異來看，嬰兒潮世代的創業家（14％）比千禧世代的創業家（9％）更偏愛房地產投資。

針對此現象，法國巴黎銀行財富管理亞洲投資服務主管布雷格曼（Garth Bregman）認為，這與創業家的財富來源有很大的關聯。例如，成衣業老闆不僅從銷售業績賺取利潤，更因為擁有工廠的土地所有權，受惠於土地逐年增值而獲利。房地產投資能兼顧收入與資本增長，對多數投資者而言，具有誘人的吸引力。

法國巴黎銀行財富管理也提醒，儘管房地產市場的投資報酬率高，但轉換及交易成本也較高，其特性適合長期持有，造成資產流動性低，因此建議投資人應適時分散風險，將部分資金放在流動性較高、且符合未來經濟和市場趨勢的資產上，增強投資組合的韌性。

法國巴黎銀行財富管理亞太區客戶部主管黃振南指出，儘管現金並不會為投資人帶來高報酬，甚至時常受到市場負利率的影響而虧損，但能為投資人帶來更高的資產確定性。另外，對於需要透過現金流動性管理自身事業的創業家而言，更是不可或缺的配置。

法國巴黎銀行財富管理建議台灣創業家，應投資自身最熟悉的產業，持續採取「槓鈴策略」持有風險資產並逢低買進。可參與趨勢性主題投資如5G、人工智慧（AI）、醫療保健等產業，或固定收益型產品，以穩健的方式產生長期現金流，並透過黃金、高息股票和優質企業債等防守性策略，來平衡投資風險。

創業 房地產 財富管理

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