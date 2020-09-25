策略經營／王嘉昇以身作則 挑戰極限

HPE台灣慧與科技董事長暨企業事業群總經理王嘉昇熱愛跑步，每兩周訓練一口氣跑四個小時的山路是家常便飯，王嘉昇更是驕傲地說，無論是泳渡日月潭、環島、登玉山，這三件事都是他與HPE台灣同事一起完成，不僅在挑戰的過程中增加與同事的互動，同時也實踐王嘉昇的管理哲學「以身作則」 ，老闆只要願意做、更容易把事情做好，大家一起完成。

資歷豐富 抗壓力強

慧與科技股份有限公司（Hewlett Packard Taiwan Ltd.）於2015年11月1日全球HP分拆計畫完成後，由前身惠普科技更名為慧與科技。

王嘉昇2011年3月正式上任董事長，至今已經九年，期間經歷惠普的拆分、人事異動以及重建，帶領慧與科技在台團隊持續前進，2019年台灣團隊更獲得最佳策略發展國家獎，去年HPE推出Greenlake訂閱式服務也大幅成長300%。

王嘉昇擁有逾20年資深管理、產品與事業發展的資歷，在台灣及大中華區皆有豐富的領導經驗，曾帶領橫跨不同產業的通路、業務及市場開發團隊。

招募新血 培育人才

雖然在外商高壓的工作環境下，王嘉昇卻愈來愈黝黑、精壯，他直言，外商工作壓力山大，所以他認為跑步是最好的運動，同時也能培養毅力，像是最近常常半夜3點起床準備跑步，一跑就是從黑夜跑到天亮。

王嘉昇說，他非常鼓勵員工每年做一件值得挑戰或紀念的事，像他愛打高爾夫球，挑戰每年換一個新的木桿，來感受不同的重量。

王嘉昇也指出，研華科技執行董事何春盛近期無償幫助許多新創公司，這讓他想到他也曾遇到貴人，在他年輕的時候給予很多機會，「這些事很激勵我，思考如何去協助、改變這個社會。」

雖然現在全球新冠疫情仍未停歇，但是HPE台灣是少數仍逆勢招募人才的企業。

王嘉昇說明，延續企業的包容性文化，「我們的新血一定要有女生，今年也希望應屆畢業生加入我們」，他表示，HPE台灣女性員工都紛紛冒出頭、占有一席之地，工作專注更是女性員工的優勢。

至於畢業生方面，王嘉昇表示，去年就開始有不少畢業生加入我們，甚至是今年公司最大的案子就有畢業生參與其中。今年至今也發現，很多本來要出國、但是取消計畫改在台灣找工作的人才加入HPE，這個機會相當難能可貴。

對於今年觀察到台灣市場現況，他表示，在台灣HPE提供核心業務，包含伺服器、儲存設備、無線網路設備、雲端服務與各種IT服務。合作往來的企業涵蓋製造業、金融證券業、電信業、醫療業、政府及公共事業、交通航運業、流通業和中小企業等。慧與科技將繼續推出新產品和新服務、不斷探索技術和市場趨勢，提供企業最新的營運洞察和技術解決方案。

企業轉型 最佳後盾

王嘉昇指出，HPE台灣的策略與服務，就是幫助金控、金融公司建立混合雲的策略規畫、協助電信公司進行數位轉型的轉換服務，過去要推動這些服務有些阻力，不過在今年疫情爆發後，企業被迫更加快轉型「不得不改變」。

王嘉昇表示，企業進行數位轉型在執行面上有三個成功關鍵，分別是建立數位核心、創造以客戶為中心的開放資料平台、並持續整合及創新。他強調，成功的數位轉型有助於提升企業的生產力。