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顯而立見／體驗經濟 人與人的強連結

經濟日報 / 陳顯立

當企業的產品或服務讓消費者「有感」時，自然能轉變成商品，進而對消費者真正產生價值。尤其透過體驗的互動形式，讓潛在消費者較願意買單。

疫情看起來好像讓實體的接觸變少，但其實只要疫情緩和，消費者就會跑出來，因為人是群居的動物，而體驗經濟充分滿足人性的需求。

體驗經濟不是物跟人之間的關係，也不是服務的關係，而是透過物跟人串連起人跟人之間的關係。

在數位工具眾多的狀況下，社群跟行銷的界線愈來愈模糊，體驗經濟會連結許多不易看見的「弱連結」，因為交易是發生在人身上，會把建立在人身上的那些認同感抓出來。

買賣是商業行為，但重要的是取得更多人的連結，讓關係的流動產生購買。舉例來說，到某老街商圈的商店逛街時，商店有一個主打的小農產品，當店員把小農的故事介紹給消費者的過程中，提供產品的人、銷售商品的人及購買商品的人就會串連起彼此的關係，透過同質性的產品關係和場景，把有類似興趣的人產生連結、聚集。就像是數位廣告中的「受眾標籤」，實體的體驗經濟行為也是在收集這樣的族群。

未來做生意要思考的是：不是建立人跟物的關係，而是「建立人跟人的關係」。因為朋友購買了產品，其他朋友便會受影響去購買產生轉換，這就像是現在網紅，做的是「虛擬的人際關係」生意。延伸思考的是，在做商業行為設計時，要把與顧客的關係擺在第一位，將顧客的人際關係作為策略考量。自古至今，大部分的消費行為都不是個人行為，而是群體行為，所以企業的重點是「傳遞故事和內容說服消費者買單」。

「有效率」不是實體經濟的重點，那是虛擬經濟的追求，因為需要「有購買並且快點買」，而效率是達成目標的手段方法。實體經濟的重點是「有無交易」，起點對了才是對了，讓客戶買才是要點，而速度效率不是追求，「對消費者有意義」才是重點，有時緩慢才能促進消費。

現在不只是線下實體場景和線上網路場景在融合，「人與人之間的強連結」將是迎戰市場要點。

（作者是凱絡媒體商務長）

疫情 實體經濟

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