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高績效教練／建立人脈 三點突破

經濟日報 / 顏長川

人脈是真正的財富來源，因此有人說「人脈就是錢脈」。人脈可說是職場的命脈，是任何想在職場上打滾的人必修的第一課。

社會學家鄧肯．華茲（Duncan J.Watts）曾提出「六度分隔理論」：每個人只要透過六個人際鏈（A-B-C-D-E-F），就能和世上任何人搭上線。

如果說親朋好友是「強連結」，點頭之交是「弱連結」，那麼對社會有影響力的人則是「超級連結者」。

連結「在對不在多」，各個連結間的交接點就是「樞紐」。

人一輩子的生活從只有極少數樞紐變成了多重樞紐；面對集體思維的陷阱和企業信仰的狂熱等樞紐，需要小心選擇、大膽決策；強連結、弱連結與樞紐等三元素構成一種「網路」，是結構化最鬆散的一種組織。

職場的人際關係，以前叫「人脈」（Connection），現在叫「網路」（Networking）。不管是人脈或網路，都需要嚴加經營，以下提出三點作法：

一、人脈經營：有關係就沒關係，沒關係就找關係；找不到關係，就建立關係。財富不是永遠的朋友，朋友才是永遠的財富；花時間建立人脈，用人脈節省時間。畢竟，事業成功13%靠能力，87%靠人脈。

二、人脈過濾：人與人連結的那一刻就產生親疏遠近關係，交織成與花花世界的距離；閨蜜、慣老闆、豬隊友、天兵、賴（Line）友、臉（FB）友都可能會揪住你的關係；不要等待關係把你綁架，先從清理心（念頭）開始，再停止磨人的互動，最後邁向清爽的人生。

三、人脈變現：社會學家史黛克認為，窮人自然而然會倚賴親朋好友的強連結，排除其他任何關係，陷入貧窮的陷阱；一般人脫貧的方式除儲蓄或繼承遺產外，就是結婚後擺脫啃老、搬離社區，成立小家庭自力更生，或為社交網路加入弱連結，透過他們的幫忙來消滅貧窮。

若能成為某個超級連結者的追隨者或獲得微型貸款成為創業家，將資本和企業結合起來，使網路擴大，將人脈變現。

想在職場上出人頭地的人，最好儘早學會「掌握網路的遊戲規則去管理人脈」。

（作者是資深企管顧問）

職場 結婚 遺產

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