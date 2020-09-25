創新思維／科技生活 形塑新睡眠文化

生活在以績效優先的環境中，「睡眠」被忽略已久，在西方社會尤其如此，睡得少仍然能完成許多事情的人往往令人備感尊崇。但現在這種觀念出現很大的轉變，因為人們開始發現，讓人獲得充分休息的睡眠所帶來的益處很多，包含身體得以修復、有助傷口癒合、幫助細胞生長。

入睡時，大腦能利用這段時間儲存、過濾、拋棄人們醒時所蒐集的資訊。為了這個理由，把臥房裝修得舒適些有其必要。臥室的重要性和人們對於睡眠的看法，同樣經歷顯著的改變，從羞於宣之於口、個人私密空間，轉變成為廣受喜愛的起居休憩空間，以放鬆、恢復活力為主要訴求。

為了達到這樣的效果，臥房內設置的照明產品、是否能維持適合入眠的溫度、能否阻絕一切干擾睡眠的事物，顯得格外重要。

雖然這個空間設計需求非常高，許多廠商已經發展出創新且搭載高科技裝置的臥室設計方案。甫獲得2020年紅點產品設計大獎的產品，就充分展現這個趨勢。

睡眠健康公司Eight Sleep委託Bould Design設計的全新智慧床「The Pod」能增強睡眠管理，是這股臥房設計方案趨勢的典範。

這張智慧床包括一張頂級泡棉床墊、一層柔軟舒適的床套薄墊、內建的加溫冷卻系統搭配水箱和App。App能根據已知數據進行分析、記錄使用者的睡眠深度和模式；床套薄墊內有許多通道，透過讓溫水或冷水流過這些通道的方式，為床墊加溫或降溫。

另外，CREED打造的箱式彈簧床Double Spring Bed則採用高科技、創新的精湛工藝、恰到好處的製作材料，打造高品質的舒適睡眠，能根據使用者的身形和體重進行調整。

此外，產品以耐用、可清洗的布料或皮革包覆，床墊採用荷蘭歐品調整床的歐品演化床墊，讓這款產品符合較嚴格的環境標準。其生產方式符合永續生產要求，回應廢棄床墊無法回收再利用、導致垃圾量增加的問題。生產過程不使用泡棉或黏膠，而採用創新、柔軟透氣且可回收的聚酯纖維所製作的替代材料。

能打造舒適感的產品不只是床框和床墊，燈光營造的氣氛也有助於入睡、起床時覺得神清氣爽。由OPPLE燈具公司打造的黎明智慧燈結合燈具和鬧鐘，能根據使用者的需求進行個人化的調整，能在使用者醒來的期間調整不同的照明模式。

無線熱敷全遮光助眠眼罩能阻絕所有光線，搭載溫敷功能，讓人睡得更安穩。紅點／提供

睡覺時喜歡睡眠環境完全沒有光線的消費者，使用睡眠眼罩能睡得更安穩。由悟能（深圳）科技有限公司以及深圳Lovation 創意科技公司聯手打造的Dreamlight Ease Lite睡眠眼罩，能阻絕所有光線，長時間配戴也能維持舒適體驗，因為這款產品使用觸感平滑、剪裁舒適且超輕量化的材質打造而成。另一方面，同一團隊出品的無線熱敷全遮光助眠眼罩，使用者可完全沉浸在黑暗中，同時搭載溫敷功能，獲得深層放鬆的體驗。

目前的趨勢發展顯示，價值觀的改變使得臥室設計的需求上升，上述獲得紅點大獎肯定的產品囊括或大或小、功能互異的助眠產品，我很期待看到明年的參賽作品。2020年10月12日起，歡迎全球各地的設計師和製造商參與紅點產品設計大獎，讓紅點評審團能一睹這些作品的風采。

（作者是德國紅點設計獎創辦人暨執行長）